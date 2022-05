La delantera del Granada CF tiene un nombre propio una temporada más: Jorge Molina

Seis jugadores y 19 goles. Ese es el balance de la media decena de delanteros que han gozado de minutos esta temporada en el Granada CF. Una cifra que se antoja muy pobre y que ha llevado a la entidad rojiblanca a un descenso que nadie quería y que se comenzó a gestar con la entrada del nuevo año.

De ellos, cinco tienen contrato para el próximo curso pero todo hace indicar que alguno saldrá seguro aunque sólo sea por una mera cuestión numérica. Un año más, Jorge Molina ha sido el máximo goleador pese a tener 40 años y es que al de Alcoy la pólvora no se le ha secado pese a que falló el penalti que pudo darle la permanencia a su equipo en la última jornada ante el Espanyol. Pero, por encima de todo, han primado las decepciones.

La gran decepción

La más clara ha sido la de Carlos Bacca. El veterano delantero vino a suplir a Roberto Soldado tras su marcha al Levante y no ha tenido ni la continuidad ni la confianza de ninguno de los tres delanteros que han pasado por el banquillo granadino. El colombiano ha participado en 17 partidos de LaLiga Santander pero tan sólo fue titular en cuatro, el último en la cuarta jornada con Robert Moreno en el banquillo, completando únicamente uno. Y es que nunca pareció estar en su mejor momento de forma. De hecho, en liga no marcó y sí lo hizo en Copa del Rey ante el Laguna canario. Sin duda, la gran decepción del curso.

Por su parte, su compatriota Luis Suárez sigue sin ser el delantero que deslumbró en Segunda División. Demasiado ansioso, sobre todo en la recta final del campeonato, por momentos ha desesperado a sus compañeros por su egoísmo ante el arco rival. Los arietes tienen ese hambre que les hace no mirar más allá del arco. Y es que al ‘cafetero’, al que no se le puede negar que pelee y trabaje, le falta tranquilidad. Quiere hacer muchas cosas y todas al momento y en el fútbol a veces conviene no tener prisa.

Posible salida

Ha sido indiscutible para los tres técnicos que han pasado por el banquillo, perdiéndose tan sólo una convocatoria por sanción. Ha disputado 34 partidos en liga para ocho goles y un duelo más en Copa. Su salida es un opción que tendrá que barajar la nueva dirección deportiva que dirija las riendas del Granada CF en la campaña 2022-2023.

Jorge Molina suma ya 27 goles como jugador del Granada CF en las dos campañas que lleva como rojiblanco

El que ofreció más regularidad fue Jorge Molina. A sus 40 años volvió a ser el máximo goleador rojiblanco. Suma 27 goles en dos campañas en las distintas competiciones. Este año anotó diez en Primera División y dos en Copa del Rey pero no fue suficiente. Su olfato goleador es innegable. Ha sido 19 veces titular en la competición liguera y en 16 ocasiones salió como suplente. En Mallorca no tienen buen recuerdo de él pues cinco de los 10 tantos que ha anotado se los hizo al cuadro bermellón. Para el recuerdo amargo de la afición granadina quedarán sus lágrimas tras el final del choque ante el Espanyol.

En el mercado de invierno llegaron dos jugadores más. Por un lado, un desconocido jugador albanés de apellido Uzuni cuya polivalencia ha sido su mejor virtud. Puede jugar en ambas bandas, por dentro o como referencia acompañado por otro compañero para explotar su mejor virtud, la velocidad. Demasiado acelerado en ocasiones, es de esos jugadores que lo dan todo, que presionan y no ahorran esfuerzos y por ello se ha ganado el cariño de la afición granadina. Ha marcado un gol aunque ha tenido varias oportunidades para ampliar su cuenta. Lo normal es que siga porque en Segunda puede ser determinante por su capacidad de trabajo y velocidad.

La esperanza

También aterrizó Matías Arezo, una de las esperanzas del fútbol uruguayo que por su edad no ha contado con la confianza de ninguno de los tres técnicos. Debutó en el Santiago Bernabéu donde gozó de una clara ocasión y fue titular en San Sebastián. Ya no volvió a salir más de inicio pero se le ven detalles de jugador de área y con gol. Siempre que ha gozado de minutos, que no han sido muchos (156), ha rondado el gol. Pudo dar la permanencia en Sevilla pero un defensor del Betis sacó el cuero bajo palos tras un potente disparo suyo. Es la gran esperanza rojiblanca en Segunda.

El canterano

Por último, el canterano Adrián Butzke debutó ante el Mallorca con el choque sentenciado tras lograr un hat-trick ante el Laguna en Copa del Rey. Fue cedido en el mercado invernal al Paços de Ferreira, de la Primera portuguesa en el que ha marcado dos goles en los trece encuentros que ha disputado, siete de ellos como titular aunque tan sólo uno completo. Ha ayudado a su equipo a lograr la permanencia.

El nuevo técnico del Granada CF tendrá donde elegir, aunque habrá salidas, en una nueva campaña en la que la delantera será liderada, un año más, por Jorge Molina.