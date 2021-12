Jorge Molina, un ariete con el olfato intacto

Cuando allá por el 25 de agosto de 2020 el Granada CF anunció la contratación del delantero Jorge Molina, fueron muchas las dudas que surgieron en torno a su fichaje. Sobre todo porque, pese a haber demostrado a lo largo de su carrera su gran olfato goleador, el cuadro entrenado en aquel entonces por Diego Martínez firmaba a un jugador 38 años por dos temporadas, hasta junio de 2022. En el deporte profesional se mira mucho la fecha de nacimiento de los deportistas pero cuando superan una cierta edad, en torno a 33 o 34, las dudas comienzan a surgir.

Si embargo, hay excepciones y una de ellas es Molina. Desde su llegada a la entidad nonagenaria su rendimiento ha sido excelso, tanto que no para de acaparar elogios ya no sólo en Granada sino de toda España. En cierto modo es el Benjamin Button rojiblanco. No nació en el cuerpo de una persona de 80 años pero por su capacidad goleadora y trabajo, parece cada vez más rejuveneciendo.

Siempre disponible

Y es que no es nada habitual que un futbolista que está más cerca de los 40 que de los 30, no se haya perdido ni una convocatoria en año y medio, siempre haya estado disponible, no se haya lesionado y, además, sea el máximo goleador del conjunto entrenado por Robert Moreno, repitiendo lo que hizo en la campaña más exigente del club nazarí. Con Diego Martínez sumó un total de 15 goles, de ellos ocho fueron en LaLiga Santander, tres en Europa League y cuatro más en Copa del Rey. Participó nada más y nada menos que en 51 partidos (tan sólo Antonio Puertas jugó más que él) pero de ellos, únicamente completó doce y 27 fueron como titular.

Superar esos guarismos no eran fáciles para un delantero que nunca ha sido indiscutible pero que ha sabido aprovechar sus minutos gracias a su olfato goleador. Pero Jorge Molina va camino de hacerlo. De hecho, si sigue esa progresión ante el arco rival, algo que no es nada fácil, podría incluso mejorar lo realizado en su primera campaña como futbolista del Granada CF.

Quinto

Hasta el momento, sumando Liga y Copa, ha participado en dieciocho encuentros de los veinte que ha jugado su equipo. Sólo ha completado tres y en diez de ellos ha pisado el terreno de juego entrando desde el banquillo. Y pese a todo, sus cifras goleadores lo sitúan, según el portal transfermarkt.es en el quinto español de las cinco grandes ligas (LaLiga Santander, Premier League, Calcio italiano, Bundesliga y Ligue 1 francesa) que más goles anota en todas las competiciones en todo el año 2021 a punto de concluir.

En 46 duelos en los que ha participado, ha visto puerta en 18 ocasiones, sólo por detrás de Gerard Moreno (30), Santi Mina (20) y Borja Iglesias (19), estando por delante de Juanmi (17), Rafa Mir (17), Morata (17), Oyarzabal (16) y Borja Mayoral (13). Sin duda, un motivo para sentirse orgulloso y para los que apostaron por su fichaje en el curso 2020-2021.

En forma

Su acierto sigue intacto y se ha ido de minivacaciones navideñas en un gran estado de forma marcando cuatro goles en las tres últimas citas ligueras que han tenido que afrontar los rojiblancos. Anotó en el 88’ ante el Cádiz el gol del empate, hizo un hat-trick ante el Mallorca y frente al Atlético de Madrid el pasado miércoles le dio tres puntos fundamentales a su equipo para acercar un poco más la permanencia. A esos cuatro, hay que sumar el doblete que logró en Copa del Rey ante el CD Laguna, el que consiguió en el descuento ante el Getafe para evitar la derrota en Los Cármenes ante el cuadro madrileño y en San Mamés. Un total de nueve ‘chicharros’ y eso que en dos citas fue convocado pero no pisó el verde.

Su secreto puede estar en la alimentación. Realiza el ayuno intermitente desde hace más de dos años. Muchos días se pasa 16 horas sin comer y, de vez en cuando, alcanza las 24 horas. Un ejemplo de profesional que se cuida porque para prolongar su carrera tanto tiempo al más alto nivel no queda otra que ser muy estricto con las comidas y el descanso, además del factor suerte pues ha tenido muy pocas lesiones a lo largo de su carrera. Por eso, cuando marcó ante Oblak y salió cojeando tras chocar con el portero esloveno del conjunto de Diego Pablo Simeone, se encendieron todas las alarmas. Pese a jugar con cintas kinesiológicas en una de sus rodillas, disputó 79 minutos antes de ser sustituido por Yan Eteki llevándose el cariño de la grada.

En el seno del vestuario se valora la profesionalidad de un futbolista que llegó tarde a Primera División, debutó con 29 años, pero que se ha ganado el cariño de la afición granadina. De hecho, ante el Atlético cuando se ofrecieron las alineaciones por megafonía los seguidores le aplaudieron cuando sonó su nombre. No era para menos tras su triplete en la jornada previa ante el Mallorca. Él sigue a lo suyo, marcando goles con la ilusión de un principiante porque, como bien dice, “es lo que le mueve a seguir”. Que siga la racha.