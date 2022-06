Jorge Molina muestra su compromiso: “No he hablado con nadie, solo me centro en darle la vuelta a la situación”

Jorge Molina es sin lugar a dudas un de los futbolistas más queridos en el fútbol español. Su veteranía y buen hacer en los equipos en los que ha estado se ha ganado el respeto de jugadores y rivales.

Prueba de ello son las muestras de cariño que recibió de jugadores del panorama nacional tras fallar el penalti ante el RCD Espanyol que hubiera supuesto la salvación del Granada CF.

Molina renovó el pasado marzo con la entidad rojiblanca a sabiendas de que el equipo corría serio riesgo de caer a Segunda. Aún así, y con ofertas de otros equipos de Primera encima de la mesa, decidió escuchar a la directiva y amplió su compromiso con el club hasta junio del año 2023.

Después del dramático encuentro ante el Espanyol, cuando el Granada CF dependía de sí mismo para lograr la salvación, el alicantino salió al párking del estadio para pedir disculpas a los allí presentes, quienes pedían a Molina que se quedara en Segunda, respondiendo este que sí.

"Un final muy cruel"

Ahora, el ariete alicantino ha roto su silencio. El viernes, el canal de Twitch 'Hora Azulona' le invitó a charlar con motivo del quinto aniversario del ascenso a Primera del Getafe CF.

Sobre el penalti ante el Espanyol, Molina lamentó que "te marca", aunque acierta al decir que "se han hecho las cosas mal desde antes, no en ese partido. Hay que aceptarlo así y aceptar nuestra responsabilidad. Es cuestión de levantarse con ánimo y ganas de revertir la situación haciendo un buen año”.

"Fue un momento complicado por la situación, por todo. Fue un final muy cruel pero bueno, esto es cuestión de levantarse y encarar la temporada con la máxima ilusión y con el reto de volver a subir. Vamos a intentar conseguir otro ascenso", recalcó.

El culebrón Luis Milla

Otro de los temas que está a la orden del día es la posible venta de un Luis Milla que quiere continuar su carrera en Primera división. Sobre el interés azulón, Molina asegura que "no me ha preguntado nada, no he hablado con él del tema. Yo preferiría que siguiera con nosotros, es un jugador muy bueno, nos aporta muchísimo y tenemos muy buena relación.

Si tiene que salir y va a salir a primera, del Getafe solo puedo hablar bien. Obviamente prefiero que se quede con nosotros”.

"No he hablado con nadie"

'Hora Azulona' cuestionó a Jorge Molina sobre una posible vuelta del ariete al Coliseum, algo que negó rotundamente.

"Hay que ser sinceros y no. No he hablado con nadie, ni del Getafe ni de ningún equipo. Estoy a gusto en Granada, ahora solo tengo la mente puesta en empezar la temporada lo mejor posible y darle la vuelta a la situación. Ojalá, iría a por el cuarto ascenso consecutivo en mis años en Segunda".