Josuha Guilavogui, en la órbita del Granada para reforzarse

A pesar de que el mercado de traspasos acabó el pasado 1 de septiembre, y el Granada solo pudo concretar la incorporación del lateral Álvaro Fernández, cedido por el Manchester United, si que es posible que algún jugador que actualmente se encuentre sin equipo acabe llegando al equipo rojiblanco.

Partiendo de que depende del límite salarial y las pretensiones de cualquier hipotético jugador en el que tenga interés, en el mercado hay varias opciones que sin duda beneficiarían a un equipo que, especialmente en defensa, necesita algún refuerzo más que termine de apuntalar la plantilla.

La primera de las opciones, y que según el periodista Matteo Moretto, ya ha despertado el interés de la directiva rojiblanca, es Josuha Guilavogui, ex del Atlético de Madrid, entre otros. Se encuentra sin equipo tras la expiración de su contrato con el Wolfsburgo el pasado julio, equipo donde ha intercalado varias estancias ya que el conjunto colchonero lo cedió durante dos temporadas.

Sería una de las opciones más interesantes ya que puede jugar como defensa central y un poco más adelantado como pivote, tiene 32 años (puede aportar todavía un buen rendimiento) y por último, viene de una liga y un equipo competitivos como la Bundesliga, además de que su contrato acaba de finalizar y debería seguir en buena forma. Tiene experiencia (407 partidos, siendo más de 300 en Primera División de Francia e Inglaterra) en la élite y llegaría a una liga como la española, donde no pudo destacar.

Asimismo, otros jugadores defensivos y viejos conocidos de la Liga tampoco tienen equipo actualmente. Estos son Víctor Ruiz y Feddal. A ambos les une haber defendido la zaga del Real Betis, y se tratan de perfiles más asequibles y que conocen de sobra nuestra competición. El español estuvo tres años en el Nápoles, y en España vistió las camisetas de Villarreal, Valencia y Betis, pasando por Turquía, y actualmente tiene 34 años.

En el caso del central hispano-marroquí, ha sido todo un correcaminos, jugando en Italia (Siena, Parma y Palermo), Levante, Alavés y Betis, Sporting de Lisboa, y finalmente Turquía. Serían jugadores que, a corto plazo debido a su edad, pueden echar una mano al equipo durante una o dos temporadas. Aunque como se suele decir, la edad es solo un número, y ya hemos visto antecedentes en otros clubes de jugadores con más de 32-33 años que compiten a un gran nivel, como Luis Hernández en el Cádiz, o Daley Blind, reciente fichaje del Girona.

Por otro lado, y en un perfil diferente, Axel Tuanzebe también se encuentra sin club. Se trata de un central con gran físico que dejó el Manchester United, club donde ha crecido desde las categorías inferiores, este pasado julio. Es una de las opciones más complicadas ya que viene de una liga donde los salarios son más altos, y las pretensiones del central de 25 años pueden ser diferentes.

También, otros defensas con mucho más renombre internacional, como el ex del Valencia Shkodran Mustafi, o Jerome Boateng, no tienen club actualmente, aunque su llegada sería mucho más complicada. Igualmente, para este tipo de fichajes el mercado sigue abierto, y no se puede descartar alguna llegada más que termine de apuntalar el cuadro de Paco López.

En estos partidos ha hecho notar la necesidad de más defensas, y especialmente de que los que ya están se recuperen, sea el caso de Torrente, Manafá o Jesús Vallejo. Será en ese momento cuando se pueda valorar del todo el mercado de fichajes, que a día de hoy, ha dejado a muchos granadinistas con un sabor agridulce.