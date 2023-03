Julián Calero, técnico del Burgos CF: "Los árbitros se lo ponen difícil a ellos mismos"

El preparador del Burgos CF, Julián Calero, salió a la rueda de prensa post-partido algo caliente al estar reciente la derrota por 1-3 ante un Granada que completó una gran remontada.

"En general hemos sido muy superiores. Hemos llevado el partido donde queríamos, no les hemos dejado llegar. A partir del minuto 70, ha cambiado todo. Se ha vuelto el partido loco. Hemos tenido varias ocasiones después del empate, pero no hemos materializado. Los equipos grandes tienen esto. No es necesario que jueguen bien para ganar. El encuentro se volvió loco y se transformó en un ida y vuelta”.

La clave del encuentro cree que ha estado en los cambios realizados por Paco López. "El Granada se ha revuelto con individualidades. Jorge Molina llevaba un gol en toda la liga y hoy hizo dos y jugó muy buenos minutos", lamentó el entrenador.

Al madrileño, al que no se le veía con tantas ganas de discursos sobre mortadela o golpes de remo, le cuestionaron acerca de la actuación arbitral de Gorostegui Fernández. El colegiado vasco no tuvo una contienda sencilla y tuvo que lidiar con broncas al final del encuentro. "Ellos mismos se lo ponen muy difícil y cuando hay igualdad es más fácil ir al lado fuerte que al débil. Es mejor opinar poco", concluyó la rueda de prensa cabizbajo.