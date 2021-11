Los consejeros del Granada CF cobrarán por primera vez tras la Junta de Accionistas

El Granada CF Sociedad Anónima Deportiva celebró este lunes una Junta General Extraordinaria de Accionistas en las que, como era previsible, se aprobaron todos los puntos del orden del día fijado cuando se realizó la convocatoria el pasado 11 de octubre. Como ya se anunció, fue una junta de asistencia mixta, esto es, algunos miembros acudieron de forma presencial al Estadio Nuevo Los Cármenes y otros integrantes del Consejo de Administración lo hicieron por vía telemática. En concreto, la consejera Sophia Yang o Javier Aranguren, representante del presidente y propietario de la entidad Rentao Yi. Además, acudieron presencialmente Mariano de Damas y José Guerrero, presidente y secretario respectivamente de la Asociación Granadinista 5001, el único colectivo de accionistas minoritarios con capacidad para acudir a estas juntas.

Debido a que la Asociación 5001 tiene un porcentaje mínimo de acciones, era evidente que todos los puntos del orden del día iban a ser aprobados sin problemas, como así ha sucedido en anteriores reuniones y esta no fue una excepción. En concreto, se aceptó la renuncia de Patricia Rodríguez como consejera, aunque desde el pasado 11 de octubre ya ejerce como directora general del club rojiblanco. Un trámite más que se solventó junto al resto de puntos a tratar.

Remuneración

El tema más importante fue la aprobación de la remuneración de los distintos consejeros de la sociedad, punto del orden día que tenía a su vez dos aspectos para su estudio. Por un lado, se fijó la cifra máxima de retribución que percibirá el Consejo de Administración, cantidades que no han trascendido. Y por otro, se tuvo que modificar el artículo 22 de los Estatutos de la SAD que establecía que “el cargo de consejero de la entidad será gratuito”. Algo que ha perdurado desde hace más de diez años, en concreto desde que se aprobaron los estatutos en febrero de 2011, y que la propiedad ha decidido modificar para que los integrantes del consejo puedan percibir una remuneración por primera vez en la historia de la entidad nazarí.

En contra

En este punto votaron en contra los representantes de la Asociación 5001, que entienden que “eso afecta al límite salarial y nosotros no somos partidarios de crear más estructura burocrática sino que las inversiones mejoren la parcela deportiva”. En ese sentido, Mariano de Damas señaló que “si han sido cargos gratuitos siempre, no vemos que haya motivos para cambiarlo”, principalmente porque “nosotros nos debemos a nuestros accionistas y ellos opinan eso de ahí que votáramos en contra”.

Mariano de Damas: “Si han sido cargos gratuitos siempre, no vemos que haya motivos para cambiarlo”

El apartado tres del orden del día incluía la modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales sobre el sistema de reuniones de las Juntas Generales. Y es que en su redacción original se fijó que la Junta General de Accionistas “se celebrarán en la localidad del domicilio social (Granada) y serán presididas por el presidente del Consejo de Administración y, en su defecto, por el vicepresidente y a falta de éste, por el accionista elegido en cada caso por los asistentes”. Teniendo en cuenta que Rentao Yi ni siquiera se ha presentado en Granada como presidente, y que los otros consejeros son Yu Lingxiao, en la misma situación que el presidente, y Sophia Yang, esto podría generar problemas para su cumplimiento, de ahí la variación. La pandemia ha cambiado por completo la forma de reunirse y las reuniones telemáticas han llegado para quedarse y eso hace diez años no estaba previsto.

Demás puntos

Además, se eliminó el Capítulo III de los Estatutos que trataban sobre Disciplina Deportiva y Régimen Sancionador. Se trata de un apartado que fijaba infracciones a las normas generales deportivas muy graves, graves y leves, además de fijar una serie de sanciones a los distintos miembros del club. Un tema que había que adaptar a la normativa laboral actual que está vigente.

Al margen de las habituales delegación de funciones para el día a día de los actuales gestores, los ruegos y preguntas y la redacción, lectura y aprobación del acta anterior, el último punto del orden del día fue la modificación del Consejo Social Consultivo y la delegación de funciones al Consejo de Administración para la definición de sus funciones, estructura y miembros.

Consejo Social Consultivo

Se trata de un ente integrado por 16 miembros vinculados al Granada CF de alguna u otra forma y que proceden de distintos ámbitos. Entre ellos hay personal del club, ex jugadores, empresarios y personas que se han significado por el apoyo a la entidad así como aficionados, peñistas y periodistas. Teniendo en cuenta que no es un órgano vinculante y que no tiene capacidad de maniobra ni de ejecución, sorprende que se haya incluido en un orden del día con la idea de controlar su labor.

El comunicado que realizó en su momento cuando Antonio Fernández Monterrubio era director general en un momento de muchas dudas en el entorno rojiblanco cuando ya había rumores de su posible destitución, como posteriormente así fue, no parece que gustara especialmente a la propiedad. Ahora ya puede el Consejo de Administración fiscalizar un ente que nació para ser independiente y como foro de debate formado por gente granadina y granadinista. Los nuevos tiempos han llegado al Granada CF, para bien o para mal.