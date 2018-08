Con lo justo a nueve días del inicio

Los rigores del mercado provocan que los equipos apuren cada vez más para cerrar sus plantillas, más aún en el caso de clubes como el Granada, que no cuentan con el potencial económico de antaño ni con el margen salarial de otros conjuntos de igual o superior categoría.

Esto provoca que a falta de poco más de una semana para que dé comienzo la competición en la Liga 123 la formación que dirige Diego Martínez se encuentre con los efectivos justos en su plantel y con muchos jugadores con la interrogante colocada sobre sus cabezas porque podrían llegar, tienen opción de salir o bien aún no conocen si se van a quedar en el primer equipo o van a bajar al filial.

Ni es una situación nueva, ni es excesivamente preocupante, ni le ocurre sólo al Granada. Seguramente ni siquiera sea fácilmente remediable. Eso no impide que tenga a directores deportivos, aficionados y, sobre todo, entrenadores sumidos en la incertidumbre y que provoque que muchos equipos, incluido el rojiblanco, estén en estos momentos, a nueve días vista para que suene el pistoletazo de salida del campeonato, cogidos casi con alfileres.

La realidad dice que Martínez sólo ha podido utilizar en los últimos encuentros de pretemporada, los que ha disputado el Granada durante su concentración en tierras alicantinas, a quince jugadores de la primera plantilla. En Orihuela estuvieron 25 efectivos mas solo decena y media de los que van a estar seguro, salvo sorpresa, en el primer equipo esta campaña, contaron con minutos ante Elche y Cartagena.

Son el portero Rui Silva, los zagueros Quini, Víctor Díaz, Germán, José Antonio Martínez, Alex Martínez y Adri Castellano, los medios Nico Aguirre, Alberto Martín y Alberto Martín, los bandas o enganches Antonio Puertas, Vadillo y Fede Vico, y los delanteros Rodri y Adrián Ramos.

De ahí saldrán casi seguro los once jugadores que conformen el primer once titular rojiblanco, el que se mida al Elche en el Estadio Martínez Valero el próximo sábado 18 de agosto.

La situación de los otros diez concentrados en Orihuela es la siguiente: Saunier ya no forma parte de la plantilla; Aarón no ha podido ni entrenar con el grupo ni jugar por lesión, aunque en cuanto esté al cien por cien será el 16 de la lista; Javi Varas y Joselu, si todo transcurre con normalidad, van a salir del club; Raúl Baena es una mezcla de los tres últimos casos, ya que ha estado con problemas físicos y, además, su continuidad no está confirmada; mientras que Pablo Vázquez, Andrés, Juancho, José Antonio González y Lejárraga se debaten entre el primer equipo y el filial, con más opciones para el primero que para ninguno de quedarse a las órdenes de Martínez.

No obstante, la intención del club es que antes de que comience el campeonato haya novedades en la plantilla en cuanto a altas y bajas. La salida de Saunier, que se ha marchado traspasado al Lorient francés, puede venir acompañada en breve por las de Javi Varas y Joselu.

Desde Oviedo se apunta a un acuerdo entre el club carbayón y el delantero, que sólo estaría supeditado a que el jugador salga del Granada, bien a través de una desvinculación o con un entendimiento, que se ha negociado pero que aún no ha llegado, entre los dos clubes.

El Oviedo pretende pagar lo mínimo posible por el delantero, el onubense no perder dinero y el Granada arañar lo máximo que pueda en la operación. Ahí está el asunto y ese es el motivo de la larga demora.

En el caso de Javi Varas el Extremadura, conjunto que esta campaña se estrena en Segunda, está interesado en sus servicios, aunque el director deportivo de los de Almendralejo comentó ayer en rueda de prensa que hasta que el meta no se desvincule del Granada no hay nada de lo que hablar.

Es evidente que ni al club rojiblanco le interesa tener en su plantilla a un jugador con el que no cuenta ni al cancerbero le viene bien estar en un sitio donde no va a jugar. El tiempo dirá si al final se produce o no la operación y en qué términos.

El Granada, a la vez, trata de reforzar su plantilla para que Diego Martínez pueda tener más efectivos a sus órdenes. Un central, un medio y un par jugadores de jugadores más de mitad de campo hacia arriba son ahora las prioridades, aunque estas también podrían variar en función de lo que ocurra con los dos jugadores citados, con Raúl Baena y con los integrantes del Recreativo que llevan desde el inicio de la pretemporada en el primer equipo.