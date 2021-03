Kenedy: “Estoy viviendo mi mejor momento”

Para Robert Kenedy es casi imposible ocultar una sonrisa. Cuando estás feliz y cómodo en un lugar después de pasar por hasta cuatro destinos, se nota. El joven atacante brasileño llegó a Europa en 2015 y, tras seis temporadas de idas y venidas (es la cuarta cesión que encadena después de su fichaje por el Chelsea), por fin ha podido asentarse en un rincón en el que dejar brotar su calidad.

Llegada a Granada

“En Granada estoy muy bien. Cuando llegué fue un espectáculo, me puse muy contento cuando me llamaron. Llegué y fue un espectáculo… Todos me trataron súper bien (staff y jugadores). Llegué aquí y parecía que llevaba mucho tiempo”, manifestó al ser preguntado por su fichaje.

Afirmó que con su llegada a Granada llegó su “mejor momento”. “Estoy muy feliz y muy contento con la temporada y con mi mejor versión”, añadió. Quiso volver a hacer hincapié en el hecho de que “todo el grupo” le está “ayudando mucho” desde su incorporación para hacer más fácil su adaptación tanto a la ciudad como al club.

“Está siendo una temporada diferente, muy buena pero diferente. El entrenador confía en mí y estoy muy contento, la experiencia está siendo muy buena. Es un grupo muy espectacular y una familia muy unida”, dijo.

La afición

De la afición, la gran ausencia de la exitosa temporada del Granada CF, comentó lo siguiente: “Veo que son muy ‘torcedores’ (término brasileño para referirse a una hinchada apasionada por su equipo) y les gusta mucho el equipo. Están viviendo una temporada espectacular con la Europa League”. Agregó que, al hablar con algún seguidor rojiblanco, puede ver “en los ojos su felicidad” y está “muy feliz por formar parte de eso”. “La afición de aquí es muy buena. Todavía no he podido ver un estadio lleno pero lo poco que veo por la calle ya me deja muy contento”.

No pudo expresar con claridad el sentimiento que producirá tanto en él como en el equipo o la afición el encuentro europeo que el cuadro rojiblanco disputará ante el Manchester United: “¿Cómo lo puedo explicar? Será un partido diferente y único”, finalizó.