Las Palmas-Granada: Una cita marcada en rojo

A lo largo de una temporada, hay encuentros marcados en rojo en el calendario de los equipos. Para el Granada CF, uno de ellos es el que disputará esta noche (21:00 horas) en el Estadio de Gran Canaria. El cuadro de Aitor Karanka se verá las caras, siempre y cuando la tormenta tropical ‘Hermine’ lo permita que todo indica que sí, ante la Unión Deportiva Las Palmas, segundo clasificado, que cuenta con los mismos puntos que los rojiblancos en la tabla, doce, pero que aún no ha perdido ni un partido y tan sólo ha encajado un gol.

Si no ocurre nada extraño, lo normal es que ambos equipos estén en la zona alta de la tabla clasificatoria durante todo el curso. Recursos tienen para ello. Los canarios ya lo estuvieron en la campaña pese a que fueron irregulares. Pero la llegada de García Pimienta al cuadro insular en enero recondujo la situación y terminó cuarto, con ventaja de campo en los play offs, que no le sirvió de nada porque terminó cayendo en semifinales ante el eterno rival, el Club Deportivo Tenerife.

A olvidar Eibar

Para el Granada CF la cita cobra importancia sobre todo tras el descalabro del último desplazamiento a tierras vascas para medirse al Eibar. La goleada que cosechó (4-0) hizo daño y los rojiblancos no quieren que se vuelva a repetir. Como local, las cifras son inmejorables. Tres victorias en otros tantos encuentros y tan sólo un gol encajado. Los mismos números que el Eibar. Pero lejos del Estadio Nuevo Los Cármenes su rendimiento baja. Es algo habitual en LaLiga SmartBank donde ganar a domicilio no es nada fácil. El triunfo en Ibiza hizo albergar esperanzas pero las dos salidas seguidas a Andorra y Eibar supuso un golpe de realidad para un equipo con un límite salarial muy superior al resto de rivales.

García Pimienta cuenta con una plantilla muy completa

Tradicionalmente, Las Palmas es un conjunto al que le gusta dominar la posesión, que cuenta con jugadores descarados con mucha calidad y este curso la plantilla con la cuenta García Pimienta ha seguido la misma línea. La mezcla de futbolistas consagrados en la categoría con otras piezas que aportan experiencia en Primera División ha permitido crear un bloque muy sólido que pondrá a prueba el potencial del Granada CF.

Una de las incertidumbres será el estado del césped del estadio Gran Canaria tras la incesante lluvia

Pero no será fácil. Sobre todo por las bajas con las que cuenta Karanka en su plantel. Pese a que cuenta con efectivos suficientes, los compromisos internacionales de las distintas selecciones y las lesiones harán que una semana más haya cambios en el once inicial. Para empezar, el vitoriano no podrá contar ni con Uzuni, máximo goleador del equipo y de la categoría con seis tantos, que se encuentra convocado con Albania, ni con Ricard Sánchez, citado por la sub 21 española con la debutó este pasado viernes. Ambos han sido fijos para el vasco.

El técnico, que ya avisó que no daría partes de lesionados para no dar pistas a los rivales, algo que muchos consideran que es incomprensible, tiene a varios jugadores ‘tocados’. Es el caso de Ignasi Miquel, que apenas aguantó 13 minutos frente al Mirandés y Jonathan Silva, que se perdió la cita ante los castellano-leoneses y que no jugarán. Por su parte, Melendo entrenó el viernes con el grupo. Pero no están al 100% para afrontar una cita como la de esta noche.

Dudas

Por tanto, lo primero que tendrá que hacer el cuerpo técnico es formar una línea defensiva, esa que no le gusta tocar mucho, pero que se verá obligado a hacerlo. Sin Carlos Neva ni Silva, Quini volverá a ser el lateral izquierdo, mientras que para el diestro opositan tanto Víctor Díaz como el canterano Pepe. Lo normal es que sea el primero, siendo los centrales Miguel Rubio y Cabaco, que sorprendentemente no fue el sustituto el pasado domingo de Ignasi Miquel cuando el central catalán se lesionó.

Aitor Karanka tendrá que hacer cambios en el once inicial debido a las ausencias en varias líneas

En la medular también podría haber cambios. Bodiger es fijo y para acompañarlo existen tres opciones. Víctor Meseguer, Sergio Ruiz, que volvería así a jugar ante su exequipo pero que lleva días con problemas físicos, y Petrovic. Recursos tiene el míster granadinista en dicha zona. Pero será en la zona de tres cuartos y arriba donde deberá solucionar la ausencia de Uzuni. Antonio Puertas será una vez más titular al igual que Callejón. Pero quedarían dos plazas por ocupar. Los buenos minutos de Bryan Zaragoza podrían permitirle disfrutar de la titularidad por primera vez en su carrera en liga. Sin Soro y con Melendo entre algodones, el malagueño podría ocupar un costado junto a Puertas, siendo la media punta para Callejón y el ariete Jorge Molina.

La media punta

Sin embargo, la opción de formar de nuevo con Perea no se descarta y hay que tener en cuenta que en la plantilla también está Rubén Rochina, que apenas ha contado con quince minutos en las seis primeras jornadas. Al igual que Matías Arezo, que no termina de contar con la confianza ni la continuidad necesaria para ser determinante.

Enfrente, el cuadro canario también cuenta con ausencias. La más destacada será la de Moleiro, el ‘nuevo Pedri’ que al igual que Ricard, está con la Selección sub 21. Además, García Pimienta no podrá contar con Florin Andone y Vitolo. Con 24 horas de retraso sobre el horario fijado inicialmente, los rojiblancos esperan mostrar esa imagen de solidez y seriedad que tanto pide su técnico.