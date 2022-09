El Granada CF ya viaja a Las Palmas sin saber si podrá disputar su encuentro este domingo

El Granada CF ya viaja con destino a Las Palmas de Gran Canaria con la duda de si podrá disputar su partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Smartbank. El choque, previsto a las 21:00 horas (en la Península), le debe enfrentar a la Unión Deportiva Las Palmas pero ante la previsión de fuertes lluvias debido a la llegada a tierras canarias de la tormenta tropical ‘Hermine’ la disputa del duelo en la cita fijada inicialmente no está asegurada del todo.

Ante una comunicación oficial por parte de LaLiga del aplazamiento del choque, la expedición rojiblanca encabezada por Aitor Karanka ha salido desde el Aeropuerto Federico García Lorca en dirección a las islas. El Granada CF está obligado a desplazarse e, incluso, ante la previsión de lluvia, viento y posibles inundaciones adelantó un día su viaje. Los dirigentes están en contacto continuo con la patronal de los clubes que a su vez lo está con el Gobierno canario.

Alerta máxima

De hecho su presidente, Ángel Víctor Torres, manifestó el pasado viernes que lo normal es que el partido no se celebre al menos el domingo. Principalmente porque, según las previsiones, es cuando el ciclón puede ser más intenso. Incluso recomendó a los habitantes que no realicen desplazamientos y no tendría sentido tomar esa medida y disputar un encuentro de fútbol para el que hay muchas más fechas pues el calendario en Segunda División es mucho menos intenso que en Primera.

Desde tierras canarias llegan informaciones, no oficiales, que indican que el encuentro podría disputarse el lunes pero todo dependerá de las condiciones meteorológicas. Este sábado Las Palmas entrenó sin problemas pues está lloviendo pero no intensamente. Por tanto, en función de la situación, se determinará este domingo si se disputa o no la cita.