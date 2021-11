Un respiro para Robert Moreno

A los entrenadores y jugadores de un equipo de cualquier deporte no les suele gustar que no haya continuidad en la competición y que cada tres o cuatro semanas haya parones. En el mundo del fútbol es muy habitual y, de hecho, esta temporada son ya dos los momentos en los que LaLiga Santander se ha paralizado para cumplir con los compromisos internacionales de las distintas selecciones. Pero en el caso del Granada CF se ha visto obligado a parar en tres ocasiones debido a que el duelo de la novena jornada ante el Atlético de Madrid no se disputó por decisión del Consejo Superior de Deportes y LaLiga. La razón fue la falta de descanso que iban a tener los jugadores sudamericanos de ambos equipos que tenían compromisos con sus combinados nacionales.

A los cuerpos técnicos estos parones les permiten trabajar con tranquilidad pero si el conjunto de turno está en buena dinámica no suele gustar tanto parar una semana. Sin embargo, la parte positiva es poder tener tiempo para recuperar a jugadores ‘tocados’ y eso es lo que ha podido hacer Robert Moreno con los futbolistas que tenía en la enfermería. Sobre todo porque la línea del centro del campo la tenía cogida con alfileres ante la plaga de lesiones que asoló a su plantilla. Ni Gonalons ni Eteki ni Luis Milla ni Isma Ruiz pudieron estar disponibles en el último choque ante el Espanyol. Eso provocó que en Cornellá actuaran de inicio Monchu y Montoro y que, por ejemplo, Rochina terminara como mediocentro con el cuadro rojiblanco volcado en busca de recortar distancias.

Novedades

La plantilla nazarí regresó al trabajo y por las imágenes que ofreció el club, pues los entrenamientos son a puerta cerrada salvo los primeros diez o quince minutos, el técnico catalán del Granada CF podrá respirar de cara a las próximas citas. En el poco más de medio minuto del vídeo que colgó el club en sus redes sociales, se pudo observar que tanto Eteki como Gonalons trabajaron con el grupo. Pero la sorpresa fue ver que el canterano Isma Ruiz también saltó al césped de la Ciudad Deportiva, aunque tan sólo realizó algunos trabajos con sus compañeros.

Al centrocampista formado en la base se le diagnosticó el pasado 22 de octubre una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de su rodilla derecha. Una lesión grave para un futbolista pero que parece que le puede permitir regresar a los terrenos de juego más pronto de los previsto tras acortar los plazos tras las intensas sesiones de trabajo con el cuerpo médico del club. Será baja ante el Real Madrid pero poder correr y tocar el balón con el resto del plantel es una buena noticia.

Dos efectivos más

Como también lo es que tanto Gonalons como Eteki puedan ser, al menos, citados para el encuentro ante el cuadro madridista de este domingo a las 16:15 horas en el Estadio Nuevo Los Cármenes. Robert Moreno podrá contar con dos efectivos más y ya respira algo más tranquilo.