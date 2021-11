El Granada CF busca ante el Levante un botín que se le resiste para salir del descenso

El Granada CF cerrará este lunes la segunda semana más intensa de su temporada con un duelo que cobró mucha más importancia cuando Cordero Vega decretó el final del encuentro ante el Getafe el pasado jueves. Los rojiblancos empataron in extremis y salieron, aunque sólo fuera por la diferencia de goles a favor y en contra, del descenso tras igualar a puntos con el Cádiz. Pero este domingo el conjunto de la Tacita de Plata igualó a uno con el Mallorca, resultado que mete a los de Robert Moreno en la zona roja, con dos encuentros menos eso sí, pero con la posibilidad de terminar la jornada penúltimos si cae ante el Levante.

Hasta tierras valencianas se desplazarán los nazaríes en busca de su primer triunfo a domicilio del curso, donde se las verá con un rival que aún no sabe lo que es ganar tras la disputa de once partidos. El peor Levante de la historia en Primera pondrá a prueba a un equipo, el granadinista, que no termina de arrancar y que deberá afrontar la primera de las dos salidas consecutivas antes del nuevo parón previsto de la competición el fin de semana del 13 y 14 del mes que acaba de empezar.

Tres jornadas sin perder

La cita es muy importante porque de sacar los tres puntos en juego, además de ganar en tranquilidad, se superarían a tres rivales en la tabla clasificatoria, alejando a los levantinistas en cinco puntos teniendo en cuenta que se tiene un partido pendiente con el Atlético de Madrid. Aunque el juego de los de Moreno no está siendo especialmente brillante ni enamora, suman tres jornadas sin conocer la derrota. Cinco puntos de nueve posibles que no han impedido que estén rozando desde el inicio de la temporada el descenso a Segunda División A.

Los rojiblancos deberán jugar con la ansiedad de un rival que cuenta con seis puntos, todos ellos fruto de empates, y que pasa por ser el equipo más goleado de la liga. Pero los azulgrana parecen haber mejorado, al menos en cuanto a resultados, con la llegada de Javier Pereira a su banquillo. Vienen de empatar con el Atlético de Madrid y ya lo hicieron con el Real Madrid. Un reto más para un Granada CF que seguramente hará cambios en su once inicial.

Tras jugar el jueves, el técnico catalán refrescará su alineación aunque en la medular pocos cambios podrá hacer. Cuenta con tres efectivos (Milla, Montoro y Monchu) y deberá administrarlos debido a la ausencias por lesión de Eteki, Gonalons e Isma Ruiz. Es probable que haya variaciones tanto en la zaga como en los extremos. Lo normal es que Carlos Neva vuelva al lateral izquierdo y quizá Arias en la derecha. Por delante, dependiendo de la ubicación de Luis Suárez, podría entrar Jorge Molina como referencia y Soro en el otro costado. Pero acertarle al ex seleccionador una alineación no suele ser fácil.

El morbo

Pero, sin duda, el gran morbo del choque será Roberto Soldado. El veterano delantero se enfrentará al equipo que lo devolvió a la élite del fútbol español y le hizo volver a tener ilusión por competir. El que fuera capitán la pasada campaña, pese a renovar, terminó pagando su cláusula de rescisión y terminando en una de las dos escuadras de su ciudad, volviendo a casa y siendo uno de los fichajes estrella de la entidad granota. Una lesión en la primera fecha del campeonato le ha alejado de los terrenos de juego pero ya está recuperado y suma dos titularidades más, aunque el pasado jueves descansó, por lo que es muy probable que sea de la partida.

Javier Pereira no podrá contar con Róber Pier, Sergio Postigo, Radoja, Melero, Roger Martí y Mustafi

Si Robert Moreno tiene bajas, Pereira tendrá más problemas. El central Róber Pier se perderá el choque por sanción tras ser expulsado ante el Atlético de Madrid y, además, los jugadores Sergio Postigo, Radoja, Melero, Roger Martí y Mustafi están lesionados. El nuevo técnico de los azulgrana realizará cambios en todas sus líneas con el objetivo de lograr un botín más que apreciado por ambos contendientes, pues su situación en la clasificación comienza a ser preocupante.