Robert Moreno: “En el fútbol no se valora si trabajas bien o mal, sino los resultados”

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, destacó que el Levante conserva "unos patrones de juego, tanto defensivos como ofensivos, muy claros" y reconoció que los suyos tienen que "hacer más a todos los niveles" para ganar partidos. Moreno comentó que espera "un partido muy parecido" al del pasado jueves en la jornada intersemanal liguera, al considerar que el Levante -penúltimo clasificado- llega "en una situación parecida a como llegaba el Getafe".

El técnico rojiblanco rompió una lanza a favor de Paco López, destituido en el Levante hace un par de jornadas, porque "estaba haciendo un trabajo muy bueno" y cree que el actual equipo granota ha variado poco con Javier Pereira porque "un equipo es muy difícil de cambiar con dos semanas de trabajo". "El Levante es un equipo bien trabajado, con unos patrones de juego, ofensivos y defensivos, muy claros, que mantiene la misma idea pase lo que pase, incluso en momentos no fáciles para los que estamos abajo en la clasificación", añadió.

"Línea ascendente"

También recordó que el Levante "fue capaz de poner en apuros al Sevilla" y que "en su campo sólo ha ganado el Celta", mientras que cree que "fue algo circunstancial" que ante el Atlético de Madrid formara en el último partido con una línea de cinco defensas. En cualquier caso, apuntó que "vamos a tratar de hacer nuestro partido, de seguir con la línea ascendente que tenemos. Ante el Getafe mejoramos en la faceta de crear ocasiones y buscaremos llevarnos la victoria, que es a lo que vamos a todos los partidos", afirmó Moreno.

El técnico rojiblanco tiene claro que deben "seguir mejorando" porque lo que hacen ahora "no es suficiente y esto va de ganar o perder", recalcó. "Tenemos que hacer algo más a nivel táctico, de entrega, de correr, a nivel de todo para conseguir las victorias. No se valora si trabajas bien o mal, se valora los puntos que has conseguido a final de temporada y los puntos se consiguen con victorias", sentenció Moreno.

El preparador granadinista recordó que su equipo ha ofrecido "buenas prestaciones fuera" y que van a "tratar de ganar los dos partidos", a pesar de que "todas las salidas son difíciles, hay mucha igualdad y los partidos se deciden por detalles que a veces no puedes ni controlar".

Por último, confirmó que "hasta después del parón" no va a recuperar a ningún lesionado, que "todos los jugadores disponibles están bien" y que los que actuaron el jueves ante el Getafe pueden "volver a jugar perfectamente".