Robert Moreno: "Cada vez tenemos más criterio y tenemos más criterio y solidez"

Como no podía ser de otra forma, el entrenador del Granada CF, Robert Moreno, acudió a la sala de prensa muy satisfecho por la victoria de su equipo en el Ciudad de Valencia. El preparador catalán afirmó ante los medios de comunicación tras el triunfo en el campo del Levante por 0-3, que su equipo es cada vez más consistente y capaz de mostrar solidez.

“Estamos muy contentos”, resaltó. Pese al inicio del Levante con dos ocasiones, declaró que “hemos salido muy concentrados pero sabíamos que el primero que marcara iba a tener mucha ventaja por la situación en la que estamos los dos equipos. Afortunadamente lo hemos hecho nosotros pero durante la primera parte hemos ido creciendo ante un equipo de mucha calidad”. Respecto a la segunda mitad reconoció que la idea era “seguir jugando igual pero ellos cambiaron el dibujo”.

Confianza

Pese a todo, no consideró que fuera la noche más feliz como técnico rojiblanco porque fue “cuando firmé por el Granada CF” pero si quiso dejar claro que “cada vez somos más consistentes, tenemos más balón y criterio y llegamos más a portería rival sin perder tan rápido el balón. Los jugadores están adquiriendo confianza”.

“Hemos competido siempre, salvo el día del Rayo, pero sobre todo desde el día del Celta el grupo se ha vuelto más sólido y cree en lo que hace”, señaló pero no quiso lanzar las campanas al vuelo y manifestó que “no hemos hecho nada. Que nadie se olvide que queda todo por hacer, aunque es lógico disfrutar de esta noche y de esta victoria de nivel antes de volver a centrarnos en el trabajo”, agregó.

Torrente y Milla

Respecto al debut de Raúl Torrente se mostró “muy contento por el chico. Es un jugador con un gran potencial, creo que es el futuro del Granada CF, trabaja muy bien, está para lo que necesites y cuando le he dicho que quizá pudiera jugar me ha dicho que siempre está preparado. El cambio iba a ser por Rochina. Es un jugador con talento pero es joven y hay que ir con cuidado para no quemarlo”.

Por último, sobre la lesión de Luis Milla dijo “no saber nada. Ha sido cuando ha ido a golpear que se ha notado que la rodilla que se le iba un poco. Las primeras exploraciones del doctor es que no sentía nada”. Del madrileño dijo que es un jugador que está “en un momento dulce”.