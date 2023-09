El Recreativo Granada se mide al Linares con la espina clavada de la primera jornada

Tras quedarse con la miel en los labios de, al menos, puntuar ante el Real Murcia, el Recreativo Granada disputa este sábado su primer derbi andaluz en la Primera RFEF. El conjunto de Juan Antonio Milla se enfrenta en el Municipal de Linarejos al Linares Deportivo.

Los cachorros rojiblancos ofrecieron una buena imagen en el Estadio Nuevo Los Cármenes pero no tuvieron el acierto ante el arco rival y terminaron cayendo en la recta final. Milla, que no podrá sentarse en el banquillo al haber sido sancionado por el Comité de Competición con dos partidos de suspensión por protestar al árbitro, junto al preparador de porteros Rafa Avilés además de ser multados ambos con 600 euros y 90 al club, no hará muchos cambios ante el conjunto de Óscar Fernández, que tampoco sumó en su estreno de la temporada al caer por la mínima en el Estadio Romano ante el Mérida por 1-0.

Ideas claras

Pero el preparador del conjunto jienense no se fía del ‘Recre’, del que dijo que “estuvo durante muchos minutos ganándole a todo un Real Murcia”. De los granadinos dijo que “recibimos a un rival que lo hace muy bien, que lo tiene muy claro y que cuenta con un buen entrenador. Además, los filiales tienen el talento como característica diferencial”.

Por su parte, Milla es consciente que jugar en Linarejos “siempre es complicado, lo sé por mi etapa de jugador y también ahora que he podido ir como entrenador. En estos últimos años vienen trabajando bien, consiguiendo jugar el play off o quedándose a las puertas. En su estadio jugar es difícil, se respira mucho fútbol y la gente aprieta demasiado. Sabemos que no será un partido fácil ante otro histórico, pero también es una oportunidad para seguir disfrutando”.

Sin miedo

Y es que el alboloteño considera que la categoría es “preciosa porque te enfrentas a rivales de renombre y visitas estadios espectaculares con mucho ambiente. Queremos perderle el miedo que podamos tener a la categoría y a los rivales y adaptarnos cuanto antes para empezar a sacar resultados mientras disfrutamos”

El choque dará comienzo a las 20:30 horas, será dirigido por el colegiado extremeño Conejero Sánchez y retransmitido por el canal de pago FEF TV.