"Si logro marcar un gol ante el Almería no lo celebraré porque ese club me dio mucho"

-está siendo muy protagonista en estas primeras jornadas de Liga. ¿Qué ha cambiado con respecto al año pasado desde su punto de vista para que así sea?

-La confianza. Lo más importante es que la gente, el cuerpo técnico, la afición...confíe en uno y eso al final hace que juegue con mayor tranquilidad y pueda desarrollar de la mejor manera posible mi trabajo en el campo.

El míster me dijo en pretemporada que estuviera tranquilo porque sabía lo que podía dar"

-¿Esperaba tener ese rol de jugador importante, siendo el máximo goleador del equipo, tras lo que sucedió la pasada temporada en la que apenas jugaba?

-Lo cierto es que nunca perdí la ilusión y siempre he querido mostrar el nivel que estoy ofreciendo y de momento estoy muy contento con el rol que tengo en el equipo.

-¿Hasta qué punto ha influido la persona de Diego Martínez en este cambio?

-Las primeras palabras que me dijo el míster en pretemporada eran que estuviera tranquilo porque me había visto jugar en otros equipos y sabía lo que podía dar, por lo que entraba en sus planes. Pero sobre todo que jugará con tranquilidad porque tenía mucha confianza en mí.

-¿Qué le ha sorprendido de Diego Martínez?

-Principalmente que es muy cercano pero a la vez nos mete bastante caña. Transmite mucho a la plantilla y cuando habla todo el mundo está muy atento.

-¿Se esperaba contar con tantos minutos en competición oficial?

-Personalmente sí. En la pretemporada no yo solo sino todo el equipo hizo un buen trabajo y cualquiera de los que jugamos en la media punta puede ser titular como ha quedado demostrado. Que juegue uno u otro dependerá del partido o del momento de forma de cada uno y eso es bueno para un equipo, el que todos aportemos y estemos a tope.

-¿Han tardado los técnicos que han pasado por el Granada CF desde que forma parte de la primera plantilla en darse cuenta que su posición natural es la mediapunta?

-Bueno con Pedro Morilla cuando se hizo cargo del equipo ya jugué un partido en esa posición. Creo que cada técnico se tiene que amoldar a lo que tiene y quizá el año pasado en mi posición había más competencia, de ahí que me utilizaran más por banda. Pero en las tres posiciones de la mediapunta puedo ayudar aunque siempre he jugado por dentro, por detrás del delantero durante toda mi carrera. Aunque en mi mejor año en el fútbol profesional en Almería lo hice pegado a la banda derecha, en el Granada B siempre jugué de enganche.

-La pasada campaña cada vez que jugaba se escuchaba en la grada cierto runrun. Hoy ese runrun se ha transformado, en ocasiones, en ¡ohh¡, en alabanzas. ¿Lo ha sentido en el terreno de juego?

-Sí. Es cierto que son distintas las sensaciones que tengo a día de hoy cuando estoy en el campo. Estoy gozando de más minutos y juego con más tranquilidad. El año pasado quizá cuando salía quería aprovechar los pocos minutos que tenía, y hacerlo demasiado rápido, queriendo demostrar mucho en muy poco tiempo y eso al final fue en mi contra porque salía muy precipitado al campo y a la primera carrera ya me entraba un poco de ansiedad. Creo que ese fue mi fallo en la anterior campaña, no tener esa tranquilidad que tan necesaria es.

-El técnico y sus compañeros valoran mucho su trabajo en la presión. ¿Ha crecido en ese sentido?

-El míster nos pide mucho que los delanteros presionemos para que el rival no llegue con claridad a campo contrario y en ese sentidos todos estamos haciendo un gran esfuerzo para que no nos lleguen a posiciones peligrosas tan cómodos.

-¿Ha notado a la afición rojiblanca distinta este año con respecto al curso pasado? Ahora es ella la que les anima cuando las cosas no van bien...

-Sobre todo lo notamos en el último partido en casa frente al Mallorca. Ellos empezaron muy bien los primeros minutos y al cuarto de hora la afición se levantó y eso nos insufló mucho ánimo para ir a por ellos y a raíz de ahí fue cuando nosotros empezamos a dominar el encuentro y comenzamos a dominar el partido.

-¿Siente que el cariño de la gente por la calle este año es distinto al de la temporada pasada?

-No creo. Al final yo siento el mismo cariño. El año pasado no estaba jugando pero la gente me animaba para que mejorara mi situación deportiva aunque finalmente no fue así. Sí es cierto que este año me conoce más gente porque salgo en más medios, en portadas de periódicos y en la televisión y eso se nota porque llegas a más personas. Pero la gente que me conoce antes y ahora me anima y apoya igualmente.

-Mañana se miden al Almería, su anterior equipo. En caso de marcar, ¿celebrará el gol?

-No, para nada. El Almería es un club en el que he estado muy a gusto, que me dio la oportunidad de poder jugar en el fútbol profesional y además yo soy de allí. De pequeño iba a ver todos sus partidos, aunque será un encuentro especial.

-En el duelo del curso pasado fue pitado cuando saltó al campo, ¿se lo reprocha a la afición almeriense?

-Cada uno puede tener su opinión y dentro del campo todos tienen el derecho de manifestarse como estimen oportuno. Sí es cierto que yo no lo comparto porque cada vez que me puse esa camiseta lo di todo. En cualquier caso, siempre le desearé lo mejor al Almería.

-¿Qué ha cambiado en el Granada CF con respecto al año pasado en el vestuario?. ¿Hay mejor ambiente?

-El año pasado el ambiente en el vestuario no era para nada malo pero sí es cierto que cuando no llegan los resultados eso afecta al funcionamiento del grupo. Lo que sí espero es que esta temporada, cuando tengamos una racha negativa, el grupo siga fuerte como hasta ahora con la unión que tenemos a día de hoy y afrontar los malos momentos con naturalidad y siendo conscientes de lo que podemos lograr.

-Decía Víctor Díaz que hay detalles en el vestuario de buen rollo que le han sorprendido esta temporada. ¿Está de acuerdo?

-Por supuesto. Del grupo que quedamos del año pasado todos somos sanos y de hecho hay algunos futbolistas que no jugábamos y no dimos problemas ni generamos conflictos. Los jugadores nuevos que han venido son todos grandes personas y es lo que tiene prevalecer por encima de todo.

-¿Hasta qué punto el mensaje del pasito a pasito está interiorizado en el equipo?

-Desde el primer día que llegó, Diego nos dejó claro que éramos un equipo más de la categoría. Que no tendríamos que creernos superiores a nadie, pero tampoco inferiores y que únicamente nuestro trabajo y el día a día iba a determinar dónde nos situaríamos en la temporada. De momento el pasito a pasito nos está yendo bien y queremos seguir con él.

-¿Qué jugador ve con más futuro en el fútbol de la actual plantilla?

-Por edad y la forma de jugar que tiene, Pozo tiene mucho futuro.

-¿A quién le debe más en su carrera profesional?

-Principalmente a mis padres. Fueron ellos los que me llevaban a todos los sitios que necesitaba para poder jugar y esa era un prioridad en mi familia. Siempre estaba por delante de cualquier cosa.

-¿Qué aprendió de aquella expulsión ante el Martos que le hizo perderse la fase de ascenso del Granada B a Segunda División B?

-Fue una jugada de mucha impotencia. Era el último partido, íbamos ganando y nos metíamos en play offs. Recibí un cabezazo de un rival y fue expulsado por reaccionar de muy mala manera. Si me volviera a pasar no haría lo que hice porque una vez que pita el árbitro no hay vuelta atrás y lo que vino después me dejó sin poder ayudar a mis compañeros.

-En su trayectoria ha pasado por momentos muy diferentes. Desde buenos como ahora, a ser pieza fundamental en el Almería, no jugar en su primer año en su primer año en la primera plantilla o ser aportado en el filial rojiblanco por no querer renovar. ¿Cómo supera un futbolista esos vaivenes?

-En el Granada B me lo pasé fenomenal. Fueron unos años muy bonitos pero me quisieron renovar para el segundo equipo y yo quería jugar en la primera plantilla. Los que mandaban ese momento decidieron promocionar a los que iban a estar al año siguiente y dejé de jugar. El Almería me ofreció un año en el filial y dos en el primer equipo y no pude rechazar esa oportunidad de jugar en el fútbol profesional. Al final, cuando vienen los momentos malos hay que pensar en trabajar al máximo para que cuando llega tu oportunidad aprovecharla y estar en las mejores condiciones físicas posibles.

-¿Cuál es su mejor recuerdo como futbolista?

-El mejor momento de un futbolista siempre está por llegar. Cada jugador tiene que trabajar día a día sabiendo que su punto máximo de rendimiento está por explotar.

-¿Y el peor?

-Cuando uno no juega siempre es el peor, al margen de las lesiones. Sobre todo porque uno no puede reivindicarse como futbolista. En cualquier caso, no creo que haya tenido un momento del todo malo.