Los recuperados por Diego Martínez

A poco más de dos días para despedir el año, el actual Granada CF vive una situación envidiable para los 21 equipos que le acompañan en la Liga 1|2|3. El liderato puede emborronar lo vivido en la primera parte del 2018, donde los rojiblancos estuvieron lejos de su mejor nivel, quedándose pronto sin opciones de luchar por el ansiado ascenso a Primera División y con la mayoría de sus jugadores lejos del nivel esperado.

Pese a ello, la dirección deportiva enmarcada dentro del entramado empresarial de Hope (con Antonio Cordón a la cabeza, personificado en el gerente deportivo, Fran Sánchez) confió en buena parte de los jugadores con contrato en vigor, esperando una recuperación bajo el mando del gallego Diego Martínez.

Cinco meses más tarde, el míster ha logrado recuperar sobre manera a cuatro de esos futbolistas, pasando de no contar sobre el verde en algunos casos, o de ser pitados desde la grada en otros; a ser claves en el funcionamiento del juego de cada una de las líneas. Rui Silva, Germán, Puertas y Adrián Ramos son ahora fundamentales para la defensa y el ataque del conjunto nazarí.

El meta luso se ha erigido como el mejor de la categoría antes del parón de Navidad, dándole la vuelta a la situación vivida hace exactamente un año. Entonces vivió bajo la sombra de Javi Varas y hasta las vacaciones de final de 2017 sólo había actuado en un encuentro en Liga (Rayo Vallecano en la decimoséptima jornada) y en Copa frente al Zaragoza en La Romareda. La primera parte de 2018 tampoco mejoró, pese a que llegó a jugar las dos últimas jornadas de competición.

Defensa

El eje de la defensa también es clave del éxito actual, siendo el gaditano Germán el que manda por veteranía. Llegó en julio de 2017 tras quedarse muy cerca del ascenso con el Tenerife para ser titular, pero una lesión en la primera salida liguera a Zaragoza le alejó del equipo durante más de dos meses. Desde entonces le costó coger su mejor nivel, siguiendo la línea de un equipo que fue a menos a lo largo de la competición. Al final disputó 1.171 minutos repartidos en 14 partidos, lejos de los más de 1.700 que lleva jugados en 19 jornadas actualmente, ya que lo ha jugado todo con Diego Martínez.

Si adelantamos líneas en el campo, el ejemplo más esclarecedor del cambio vivido por los rojiblancos está en Antonio Puertas. El de Benahadux no parece el mismo futbolista que buscaba suerte al inicio de 2018 con José Luis Oltra en el banquillo. El centrocampista ofensivo sólo disputó 29 minutos de juego desde el mes de enero hasta final de marzo. Concretamente, participó en minutos residuales ante Albacete y Barça B en enero, pero no volvió a ver un partido desde el césped ni desde el banquillo hasta la destitución de Oltra en Oviedo a finales de marzo. Ahora, pese a no haberse cumplido la mitad del calendario, ha jugado 18 de los 19 encuentros (sólo se quedó sin actuar en La Romareda por decisión técnica) y el 4 de enero se perderá su segunda encuentro, éste por sanción. Su mayor aportación ha sido de cara a meta, convirtiéndose en el noveno goleador de la categoría con siete tantos.

Menos minutos

De los cuatro citados, el único que aún no ha superado los minutos de juego con respecto a la 17/18 es Adrián Ramos. Actuó en 1.822 minutos repartidos en 26 partidos. Actualmente el colombiano ha disputado poco menos de 1.300 minutos, pero ha igualado en 19 jornadas (no ha faltado en ninguna) sus cuatro dianas de la pasada temporada y su aportación al equipo ha sido mucho mayor.