La mala suerte se ceba con el Granada CF

Hay momentos en una temporada en los que la fortuna le suele dar la espalda a un equipo. Uno de ellos parece que está ocurriendo en las dos últimas jornadas de competición para el Granada CF. Pese a que los rojiblancos han sumado cuatro de los últimos seis puntos en juego además de pasar de ronda en la Copa del Rey, algo a lo que estaban obligados, la mala suerte se ha cebado con los de Robert Moreno.

Y es que de los tres tantos encajados ante el Athletic Club y el Alavés, dos de ellos se los han anotado los rojiblancos en propia puerta. Una circunstancia poco habitual en un equipo de fútbol pero que a veces se da. Afortunadamente para las huestes nazaríes, frente a los vitorianos se logró ganar en la recta final pero ante el cuadro de Marcelino ese tanto evitó un triunfo de prestigio en San Mamés.

En San Mamés

El primer gol fue obra de Luís Maximiano aunque, evidentemente, el portero luso no quería. Se encontró con un rebote y no pudo atajar el cuero tras sacar bajo palos Luis Abram el remate de Nico Williams. Su despeje le dio a Torrente, que previamente se había resbalado. De ahí dio al palo y tocó en ‘Maxi’ que no puedo evitar el tanto de los vizcaínos. Pocas veces ocurren tantas desgracias juntas pero se dio y por esa acción se perdieron dos puntos.

Ante el Alavés

Pero la mala fortuna se volvió a repetir una semana después. Fue tras un centro lateral de Luis Rioja que Abram, central zurdo, en su intentó por despejar con la derecha no logró golpear bien. El esférico rebotó en su tibia, cambiando la dirección del envío y alojándose en el fondo de las mallas de un desesperado Maximiano que no se lo podía creer, al igual que el resto de la Nuevo Estadio de Los Cármenes. Pero el tanto de Arias a cuatro minutos del final hizo que esa acción quedara en nada. El lateral colombiano recogió un rechace del palo tras un remate de cabeza de Abram que se desquitó, en cierto modo, de la acción anterior.

Los palos

Y es que, precisamente, los lanzamientos al palo es otro de las aspectos que no están cayendo de lado de los rojiblancos. Son ocho los disparos a la madera que acumulan los de Robert Moreno en los dieciséis encuentros que lleva disputados. Seis de ellos han sido en LaLiga Santander y dos más en Copa del Rey. Una cifra nada desdeñable que demuestra que la suerte, hasta el momento, no está esta temporada a favor del Granada CF.