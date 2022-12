Paco López, entrenador del Granada CF: "La primera mitad fue escandalosa"

Paco López se fue de La Rosaleda “con sabor agridulce” tras el empate de su equipo ante el Málaga CF. El técnico rojiblanco señaló que “la primera parte ha sido escandalosa. Que nos hayamos ido perdiendo sólo se entiende sabiendo cómo es este juego”. Y lo argumentó apuntando que “lo hemos hecho todo para irnos por delante con una diferencia importante, hemos sometido al Málaga con balón muchísimo pero no marcamos”.

De hecho, incidió en su análisis y dijo que “hemos creado superioridades por dentro y por fuera pero en una de las pocas opciones que han tenido ellos han hecho gol”. Por lo que se refiere al segundo tiempo, indicó que “nos faltó controlar el partido, ellos han tenido más llegadas, ha estado más igualado, por momentos de ida y vuelta, pero en el cómputo global creo que hemos dado muestras de una mejora importante y creo que merecimos la victoria”.

Penaltis

Sobre las jugadas polémicas, en concreto el claro penalti a Callejón y la pena máxima a Loren que el VAR rectificó, no quiso entrar y apuntó que “no las he visto y desde el banquillo es complicado verlas. Además, no he tenido tiempo de verlas en televisión por lo que no puedo opinar”.

Lo que sí quiso fue quitarle hierro a la cantidad de ocasiones marradas por sus jugadores: “Generar ocasiones y no meterlas no creo que sea algo mental” declaró, y lo arguyó de la siguiente forma: “Es un aspecto más de mejora. Hay que finalizar con más fe, confianza y acierto pero eso me preocupa menos. Mi equipo tiene la mentalidad de ir a por el partido y los goles llegarán”.

Melendo

Respecto al cambio de Melendo, aclaró que no fue por lesión pero sí por venir de ello. “Viene de una lesión y tiene que acostumbrarse a los esfuerzos. Lo necesitamos porque tiene mucho talento pero el campo se estaba poniendo muy pesado y necesitábamos frescura en dicha zona”.

La afición

El empate supo a poco a tenor del juego desplegado y evitó que los rojiblancos entren entre los seis primeros algo que no preocupa a Paco López: “No es bueno a estas alturas mirar la clasificación. Estaremos donde nos merezcamos”, manifestó. Por último, quiso agradecer a la afición rojiblanca “que en un día con esa meteorología se hayan desplazado a Málaga, hagan ese esfuerzo por animarnos. Me da rabia no ganar este tipo de partidos por ellos”.