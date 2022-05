Javier Aguirre, entrenador del Mallorca: "Hemos sido un desastre ante el Granada CF"

El mexicano Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, dejó patente su "enorme decepción" tras la abultada derrota de su equipo (2-6) ante el Granada CF, un rival directo en la lucha por la permanencia en LaLiga Santander.

"Ha sido un desastre; pido disculpas a la afición. Fuimos un equipo en la primera parte, pero no en la segunda. Pido disculpas en nombre de toda la institución, cuerpo técnico y jugadores. No podemos dar una imagen tan lamentable", valoró Aguirre, muy enfadado en la sala de prensa.El 'vasco' fue contundente al admitir los errores de su equipo: "Metimos la pata bien metida. Fuimos un equipo un competitivo en los primeros 45 minutos, con carencias, defectos y virtudes, pero la segunda parte fue un desastre total", precisó.

Nervios

"Lo que ha sucedido es increíble, sobre todo viendo los primeros 45 minutos, donde superamos al Granada. Pero después fuimos un equipo desconocido. Encajamos pronto y a partir de ahí entraron los nervios. Fue un desorden brutal, bola que tiraban los jugadores del Granada bola que iba para dentro. Son esas tardes en las que no encuentras explicación. ¿Cómo es posible que no se nos haya olvidado jugar en la segunda parte?", se preguntó el técnico.

Aguirre reconoció que el vestuario "está hecho polvo” como está él, “la afición y cómo están todos en la institución". "Pero también es cierto que no podemos cerrar la puerta y decir se acabó y que ya no pelearemos ni mucho menos. Tenemos que dar la cara, no meter la cabeza bajo tierra. Pero mañana toca faena porque en Sevilla será un partido durísimo. Nos quedan 9 puntos en disputa y hay que ir a por ellos", zanjó Javier Aguirre.