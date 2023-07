Sitúan al delantero brasileño Marcos André en la órbita del Granada CF

Con el Granada CF en marcha preparando ya la nueva temporada con las sesiones de entrenamiento, la dirección deportiva del club sigue trabajando en silencio porque no queda otra tras la paralización de la venta del club. Nico Rodríguez y su equipo de trabajo tienen tarea por delante para aligerar la plantilla, una vez que se confirmó el pasado lunes que el número de futbolistas no se iba a incrementar tras decidir no renovar a Quini, que ha firmado por el conjunto griego del Olympiacos de Diego Martínez, Rubén Rochina y Jorge Molina.

Salvo en la portería, en el resto de puestos llegarán refuerzos y una de la posición que todos los equipos quieren mejorar es la delantera. A día de hoy, Paco López cuenta en dicho puesto con Myrto Uzuni, Shon Weissman y Famara Diédhiou pero los dos últimos, que han sido comprados obligatoriamente al contar en su contrato de cesión con una cláusula obligatoria de adquisición en caso de ascenso, como así fue, dejaron muchas dudas la pasada campaña.

Tres categorías

Se busca un sustituto con experiencia y, según información del portal Relevo, uno de los arietes que el cuadro rojiblanco tiene en cartera es el delantero brasileño Marcos André, que la pasada campaña jugó en el Valencia CF y que cuenta con un amplio bagaje en el fútbol de nuestro país, pues ha jugado tanto en Segunda División B como en Segunda y en Primera.

El potente atacante nacido en Coroatá, de 26 años, saldrá del conjunto che que necesita dinero y hay varios conjuntos que se han interesado en él. Uno de ellos es el Granada CF, pero también cuenta con ofrecimientos del Olympiacos griego, que ya ha hecho una oferta por sus servicios a la entidad de Mestalla, y del recién ascendido Alavés. De hecho, el cuadro vasco es uno de los que mejor posicionados está y podría desembolsar una cantidad en torno a tres millones de euros por su traspaso, cantidad que no será fácil que llegue la entidad granadinista.

Marcos André costó 9 millones y en caso de venta, la operación no será precisamente rentable para los levantinos pero necesitan dinero para poder firmar. El Granada ha preguntado por la situación del hispanobrasileño y gusta al técnico de Silla para reforzar la parcela ofensiva que tendrá una pieza más, sea el exjugador de UD Logroñés, Mirandés o Valladolid u otro futbolista.

Entrenamientos

Por otro lado, el club anunció el plan de entrenamientos de la primera semana en la que, tras las sesiones de lunes y martes, celebrará cinco más. Hoy los rojiblancos entrenarán a las 9:00 horas en la Ciudad Deportiva, el jueves también trabajarán a la misma hora pero en doble sesión con gimnasio por la tarde de las 17:00 h.. Viernes y sábado trabajarán de mañana y el domingo será el único de descanso.