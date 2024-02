Matteo Tognozzi: “No he dejado todo lo que tenía para estar en el Granada CF seis meses”

Matteo Tognozzi, director deportivo del Granada CF, no contundente y claro en su camparecencia ante los medios de comunicación. Para el italiano el mercado invernal de fichajes fue “intenso pero me quedo satisfecho con el trabajo que hemos realizado. Han sido diez incorporaciones y ocho salidas y mucho trabajo, en el mes de enero sobre todo”.

Tognozzi quiso agradecer “a la dirección del club y al departamento financiero y jurídico la ayuda que nos han prestado porque han trabajado sábados, domingo, días festivos...Detrás de un fichaje hay un proceso en el que están involucradas muchas personas y me he dado cuenta de que en este club hay profesionales de un nivel muy alto”. No obstante, apuntó que “luego será el campo el que diga si hemos hecho un buen trabajo o no, pero estuvimos atentos hasta el último día del mercado y creo que el equipo es mejor con respecto al 31 de diciembre”.

Respecto a la posible influencia a la hora de reforzar el equipo por parte de Alexander Medina declaró que “a Bruno Méndez lo llamé estando aún Paco López como entrenador. Alexander Medina sí habló tanto con él como con Pellistri pero no creo que haya influido en exceso para sus llegadas. Es la dirección deportiva la que estudia si conviene firmarlo o no con la ayuda de los técnicos”.

Sobre Álvaro, indicó que “desde su llegada, jugó el 46% de los partidos con cero goles y cero asistencias. Faitout Maouassa, por ejemplo, viene tras anotar cinco goles y dar cinco asistencias. No entraba en nuestra planificación que saliera pero en mi equipo los que no quieran estar prefiero que no estén”. De ahí que apuntara que “tanto por Álvaro como por Bryan han venido tres jugadores de banda más Faitout Maouassa” sin embargo, pidió “que le den tiempo a los nuevos jugadores aunque soy consciente de que no me puedo escapar de las críticas”.

La plantilla

En un balance global de la actual plantilla, el máximo responsable de la parcela deportiva de la entidad nonagenaria declaró que “tenemos en algunas posiciones hasta dos y tres jugadores en una misma posición, por lo que considero que contamos con una plantilla homogénea y de nivel para lograr el objetivo”. “Esta plantilla tiene muchas posibilidades” dijo, aunque aclaró que “prefiero tener a 22 jugadores comprometidos y que quieran estar como Pellistri porque eso, a largo plazo, supone mucho”.

En cuanto a la posibilidad de firmar a un delantero centro indicó que “no era un objetivo aunque estuvimos atentos hasta el último momento pese a que no era una prioridad pues contamos con Uzuni, Arezo y Lucas Boyé, cada uno con sus características y confío en ellos. Más de tres delanteros hay pocos equipos que los tengan. Ahora se está criticando la falta de gol. Cuando llegué se criticó la defensa y ahora es la línea atacante. Nos han anulado varios goles por el VAR que podría suponer tener unos cuantos puntos más”.

Proyecto

Cuestionado sobre un posible descenso, resaltó que “he asumido este cargo sabiendo que existe un riesgo pero no he venido a este equipo y dejar lo que he dejado sólo para seis meses. Creo en los proyectos a largo plazo y para que surjan los frutos del trabajo de un director deportivo se necesita tiempo. Me he preparado mucho durante todo este tiempo y estoy cómodo. Ese era mi objetivo. Estoy contento, el club me deja trabajar y estoy satisfecho con la gente que trabaja en la entidad que me da todo su apoyo”.

A nivel personal se sinceró al afirmar que “me siento muy respetado y todos me ayudan para que pueda trabajar de la mejor forma posible. Esta siendo una experiencia mejor de lo que me imaginaba porque me encanta el club, la ciudad y el estadio. He trabajado mucho y tengo la confianza de todos y eso dará sus frutos en el futuro”.

Por último, sobre el ‘Cacique’ Medina apuntó que “tengo mucha confianza en el entrenador. Lo veo entrenar cada día y sabe lo que quiere” y sobre las últimas incorporaciones avanzó que “no tienen contrato o alguna cláusula, sea obligatoria o una opción de compra para la campaña que viene, tanto Faitout Maouassa como Pellistri”. “No veo perfiles interesantes en el mercado de jugadores libres en la actualidad”, concluyó.