El Granada CF, a 14 puntos de la media para lograr la permanencia en Primera División

Pese a que las sensaciones en el último mes y medio de competición no están siendo las mejores, al sumar cuatro puntos de los últimos 24 en juego, la plantilla del Granada CF se ha ido de vacaciones pero pensando en el duelo ante el Mallorca, que puede ser clave en el devenir de los rojiblancos. El choque ante los baleares cerrará la primera vuelta y de sacar los tres puntos en juego, el conjunto de Diego Martínez tendrá muy cerca la permanencia. Y más viendo los puntos que han sido necesarios en las últimas diez campañas para salvarse.

Si vencen al cuadro de Vicente Moreno se alcanzará la cifra de 27 puntos, y tan sólo una debacle en la segunda ronda haría que no se jugara el próximo año en LaLiga Santander. Cada temporada es distinta y no siempre existe el mismo nivel competitivo entre los equipos de la zona baja de la tabla clasificatoria como es obvio. Los rojiblancos tienen experiencia en la última década, donde han llegado a necesitar hasta 42 puntos para asegurarse un año más su continuidad en la máxima categoría del fútbol nacional.

Distintas cifras

La media en este periodo de tiempo para salvarse ha rondado los 38 puntos, lo que quiere decir que, en teoría y a día de hoy, con cinco partidos ganados más de los veinte que restan, estarían prácticamente salvados. Pero no siempre se han necesitado 37 o 38 puntos para lograr el objetivo. De hecho, la permanencia más barata llegó en el curso 2017-2018, en el que con 30 puntos un equipo se salvó y es que ni Málaga, ni Las Palmas ni Deportivo de La Coruña alcanzaron la treintena, lo que hizo que el Leganés, que terminó decimoséptimo, le sacara nada menos que 14 puntos al cuadro gallego que fue el que último en descender. Pero esa cifra no suele habitual.

Como tampoco lo es que haya que sumar 44 para garantizar la continuidad en Primera, que fue lo que tuvo que lograr el Mallorca en la 2010-2011 pues el Deportivo apretó hasta el final y terminó con 43 puntos que no le sirvieron de nada. En números similares se movió el Granada CF en su regreso a Primera en la campaña 2011-2012. En el famoso año del tanto de Falcao para el Atlético de Madrid en Villarreal y la derrota en Vallecas ante el Rayo por la mínima, el entonces equipo entrenado por Abel Resino llegó a los 42, uno más que el cuadro castellonense que terminó bajando.

De hecho, en las seis temporadas previas en la élite antes de la actual, los rojiblancos rondaron o superaron los cuarenta puntos en cuatro ocasiones, una cantidad que debe ser el objetivo a alcanzar para estar tranquilos y no pasar apuros. En concreto, en los tres primeros años se sumaron 42 puntos en dos ocasiones y 41 en la 2013-2014. Un año más tarde se consiguieron 35 en el famoso empate a cero con el Atlético de Madrid en Los Cármenes y por un triple empate se libró de jugar en Segunda, que debería haberlo hecho el Eibar pero la Liga de Fútbol Profesional descendió por motivos administrativos al Elche. Antes de bajar, se sumaron 39 puntos, uno por encima del Rayo, mientras que en el calamitoso primer año de Jiang Lizhang al frente de la entidad nazarí, con 32 se podría logrado la continuidad pero únicamente se sumaron 20.

La más barata

Un año más tarde, en la 2017-2018 y ya con el Granada CF en la Liga 1|2|3, actual SmartBank, tan sólo se necesitaron 30 cifras para salvarse, pues el Deportivo no pudo pasar de los 29, la permanencia más barata de la década. El pasado año hubo que llegar como mínimo a los 38 puntos para respirar, dado que el Girona dijo adiós con 37.

Duro calendario

Por tanto, con cinco partidos más ganados seguir en LaLiga Santander estará muy cerca y con seis casi estará asegurada al 100% pero no cabe la relajación y más con el calendario que le llega al conjunto granadino en el arranque de la segunda vuelta. Y es que tras recibir al Mallorca el próximo día 5 de enero (12:00 horas), habrá que jugar dos partidos fuera de casa ante FC Barcelona y Sevilla FC, dos de los primeros clasificados de la competición, recibir al Espanyol en otra cita que será clave y viajar al Wanda Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid, cuarto en la tabla. Ahí es nada.

Como diría Diego Martínez, el objetivo es ir partido a partido y no pensar más allá pero el calendario es el que es y es una realidad que no será fácil sacar puntos ante tres de los equipos que ocupan puestos de Champions League. Y entre medias, la Copa del Rey que para muchos es una distracción innecesaria que lo único que sirve es para desgastar a una plantilla corta en efectivos.