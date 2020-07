La medular del Granada CF rinde contra viento y marea

La temporada de la medular granadinista ha sido de todo menos sencilla. El reducido número de efectivos junto a las lesiones ha traído de cabeza a Diego Martínez, que ha optimizado sus recursos al máximo. Las buenas noticias del centro del campo llegaron con el rendimiento de los jugadores. La mala fortuna de Montoro con las lesiones ha propiciado que la pareja estrella por delante de la defensa haya sido la formada por Yangel Herrera y Gonalons. Lo ocurrido con el ‘19’ es una lección para no dejarlo sin recambio en un futuro. Yan Eteki y Azeez han cumplido de sobra con su cometido, mientras que Fede Vico, el mediapunta puro por excelencia, ha vivido una campaña aciaga por el tiempo que le ha tocado estar en la enfermería. La sala de máquinas rojiblanca se ha exprimido a lo largo del curso, aunque el final de temporada ha sido especialmente exigente. Los futbolistas de la sala de máquinas han podido aportar también algunos goles desde la segunda línea.

Ha nacido una estrella

Uno de los nombres propios de la campaña granadinista es Yangel Herrera. Los Cármenes ha visto nacer a una estrella en forma de todoterreno. La aportación del venezolano ha sido mayúscula. El jugador propiedad del Manchester City posee una gran inteligencia táctica, que está potenciada con su fuerza y resistencia. El ‘21’ disfrutó su primera titularidad en la goleada al Espanyol en la tercera jornada liguera y desde entonces se quedó en el once titular de Diego Martínez. Yangel ha explotado a sus 22 años en Granada.

El final de temporada del internacional vinotinto ha sido la muestra definitiva de que está hecho de otra pasta. El ex del Huesca dio positivo en el test serológico de coronavirus tras el parón, lo que le supuso contar con menos entrenamientos que el resto de sus compañeros. El centrocampista ha participado en diez de los once partidos del ‘sprint’ final de LaLiga Santander. Únicamente se perdió el compromiso ante el Real Betis por sanción.

Yangel Herrera ha dejado patente también que no es sólo tesón y trabajo, ya que también tiene calidad y capacidad para llegar con peligro al área rival. Ha dado tres asistencias y marcado dos goles en liga. Su golazo en Balaídos es sin duda uno de los mejores del año en Primera División. Su dureza no le libró de la plaga de lesiones, pues se perdió dos choques de liga por una lesión muscular sufrida en la vuelta de semifinales de Copa del Rey.

Oficio francés

Maxime Gonalons ha recuperado su mejor cara en Granada. El francés llegó en calidad de cedido en la bocina del mercado de fichajes estival y Diego Martínez ha sacado todo el jugo a un jugador de categoría. El ex del Olympique de Lyon tardó en entrar en los planes de Diego Martínez debido a su larga inactividad, pero no tardó en demostrar que su oficio vale su peso en oro.

A sus 31 años Gonalons está ya más que curtido. El galo es una garantía en el trabajo defensivo, aunque en ocasiones su exceso de vigor le ha costado alguna amarilla. Sus lujos puntuales en la salida de balón han puesto a prueba algunos marcapasos en Los Cármenes, pero lo cierto es que el futbolista cedido por la Roma, pronto propiedad del Granada, desprende la esencia de un jugador que sabe lo que es jugar Champions.

Una lesión muscular le ha privado de poder ayudar al equipo en el tramo final de liga, pero lo positivo es la constancia de que Gonalons está más que adaptado a la filosofía de Diego Martínez.

El jugador franquicia

Ángel Montoro, lo que pudo ser y no fue. Las lesiones han desbaratado la temporada del cerebro rojiblanco, que apenas ha podido disfrutar del fútbol. El aficionado del Granada CF se ha tirado de los pelos con cada recaída del ‘19’, ya que cada vez que ha podido jugar ha exhibido su capacidad para generar fútbol y mover a todo el equipo. Diego Martínez, que no acostumbra a destacar individualmente a sus jugadores, afirmó que el valenciano es el “jugador franquicia” de su equipo, poco más hay que añadir.

El ex de Las Palmas arrancó LaLiga Santander como una moto con ocho titularidades consecutivas, pero la lesión fibrilar sufrida en el Santiago Bernabéu fue el primer pinchazo de una temporada plagada de espinas. Montoro regresó para tres choques, pero una nueva lesión muscular le dejó parado unas semanas más. El cierre de la primera vuelta fue cara y cruz para él. El jefe de la sala de máquinas volvió de su segunda lesión del curso para firmar un partidazo ante el Mallorca y anotar el gol de la victoria, pero los problemas musculares le dieron un tercer golpe más duro todavía.

El valenciano se recuperó de nuevo y apuntaba a ser el fichaje estrella del Granada tras el parón provocado por el coronavirus, sin embargo, una lesión fibrilar en el recto anterior de su pierna derecha le apartó del grupo. Montoro, que nunca se rinde, ha conseguido concurrir en los últimos tres partidos de liga para manifestar que no se le ha olvidado jugar al fútbol como los ángeles. Su gol ante el Athletic es un premio al esfuerzo para terminar la liga con el mejor sabor de boca.

Progreso y confianza

Yan Eteki ha completado su primer año en la máxima categoría con un crecimiento gradual. El camerunés ha aprovechado las circunstancias para ganar muchos minutos. Los inicios nunca son sencillos. El ex del Almería fue titular en las dos primeras jornadas del campeonato tras exhibir un buen nivel en la pretemporada, mas una esguince de rodilla le apartó del verde durante siete partidos.

Su tramo final ha sido esperanzador. La confianza y los minutos han hecho crecer a un futbolista que debe proporcionar seguridad cuando el balón pase por sus pies en zonas delicadas del terreno de juego. No ha mostrado mucha disposición para llegar al área rival, aunque su latigazo al poste en el Camp Nou es una prueba de que su golpeo desde fuera del área no es desdeñable.

El soldado Ramón

Ponga un Ramón Azeez en su vida. El nigeriano es uno de esos futbolistas que brilla lejos de los focos. Los derroteros del fútbol han hecho que su mayor participación haya sido por delante del doble pivote, aunque el ‘12’ no es precisamente un ‘10’. Su capacidad para sorprender desde la segunda línea y su derroche en la presión convencieron a Diego Martínez para ubicarlo por detrás del punta. Su gran noche como falso mediapunta fue en el triunfo ante el Barcelona en Los Cármenes. Azeez abrió el marcador con la testa nada más arrancar el partido y amargó a Frenkie De Jong, que se pegó unos días mirando a su espalda para convencerse de que Ramón ya no estaba ahí.

Cuando llegó el momento, también estuvo listo para jugar por delante de la defensa, su posición teóricamente natural. El broche llegó en el duelo de la última jornada frente al Athletic. Diego Martínez puso al nigeriano como carrilero derecho en uno de los partidos más importantes de la historia reciente del club. El ex del Lugo cumplió con creces, como hace siempre. Azeez ha sido el único jugador del centro del campo nazarí que no ha sufrido ninguna lesión en toda la temporada, poco menos que una proeza.

La fe de Vico

Fede Vico ha vencido a la adversidad. El cordobés marcó el primer gol rojiblanco en el regreso a Primera, pero sufrió un revés en los primeros compases de la liga con una lesión fibrilar en la fascia plantar de su pie izquierdo. El golpe fue aún mayor cuando recayó de la misma dolencia justo después de recuperarse. Lejos de venirse abajo, Fede pasó por el quirófano y cuando regresó ante el Valladolid hizo las delicias del público y asistió a Carlos Fernández en el gol decisivo.

Su rendimiento tras el parón ha sido intermitente, puesto que en algunos partidos no ha podido encontrar espacios entre líneas. Su gol de falta ante el Valencia tuvo un valor enorme para que los murciélagos no se llevasen los tres puntos de Los Cármenes, algo importante a la postre para la lucha por Europa.

Una tripleta soñada

En el choque ante el Athletic de la primera vuelta, Diego Martínez decidió juntar en el mismo once a Gonalons, Yangel Herrera y Montoro. Esa es la única ocasión de toda la temporada en la que los tres jugadores han podido coincidir como titulares. Aquel día las cosas no salieron bien para el Granada, pero la idea del técnico rojiblanco no pudo tener más recorido en el tiempo. Juntar a tres futbolistas de categoría no puede ser un mal plan.

Encaje de bolillos

El esfuerzo realizado por los efectivos de la medular durante el curso ha sido meritorio. La carga de minutos no ha sido exagerada, pero si ha habido rachas en las que Diego Martínez ha tenido que exprimir jugadores debido a la ausencia de otros.

Un segundo cerebro

El mercado estival de 2019 finalizó sin que el Granada firmase un futbolista de características similares a las de Montoro. La decisión ha pasado una factura enorme durante la temporada. Uno de los triunfos del cuerpo técnico y los servicios médicos del club en la campaña del ascenso fue el cuidado del estado físico de Montoro. El ex de Las Palmas ha tenido problemas con las lesiones durante casi toda su trayectoria profesional, a lo que hay que sumar que supera la treintena de edad.

Que Diego Martínez pueda conta con un recambiopara el valenciano es una necesidad innegociable, y más si hay tres competiciones distintas por delante.