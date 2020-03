El Granada CF de Diego Martínez, entre los mejores de la historia de la entidad rojiblanca

En la memoria de los aficionados más veteranos del Granada CF siempre están presentes dos equipos que tradicionalmente se han considerado como los mejores de la historia de la entidad rojiblanca. Por un lado, el once de la primera temporada en la que se alcanzó el mayor logro clasificatorio en Primera División. Fue en la campaña 1971-1972 en la que se terminó en la sexta plaza, con un equipo que muchos abuelos en la actualidad se saben de carrerilla y que no era otro que Izcoa, De la Cruz, Aguirre Suárez, Falito, Jaén, Santos, Fontenla, Vicente, Lasa, Porta y Barrios. Bajo las órdenes de José Iglesias ‘Joseíto’ y la presidencia de Cándido Gómez Álvarez, todos ellos son grandes mitos del octogenario club que está a punto de cumplir 89 años.

Dos años más tarde, en el curso 1973-1974, se volvió a repetir la gesta de alcanzar la sexta posición en una categoría que por entonces contaba con dieciocho equipos y no veinte como en la actualidad. Se llegó a alcanzar el liderato en la quinta jornada gracias a los dos victorias y tres empates que le permitió sumar más puntos que nadie. Fue el 30 de septiembre de 1973 cuando terminó la jornada con el Granada CF en lo más alto de la tabla. Algo similar a lo que ocurrió esta campaña en la décima jornada aunque, en este caso, tras aprovecharse de la no disputa del clásico Barcelona-Real Madrid por la situación política de Cataluña. El once tipo de aquella campaña era Izcoa, Toni, Castellanos o Aguirre Suárez, Fernández, Falito, Jaén, Montero Castillo, Chirri, Lorenzo, Porta y Quiles.

Comparativa

Si se hace una comparativa a nivel numérico de aquellos dos equipos en relación con el actual Granada CF, se puede decir que el conjunto de Diego Martínez es el mejor equipo de la historia tras la disputa de las 27 jornadas que, hasta el momento, se han celebrado. Jugados casi tres cuartas partes de la competición, que serían 28 encuentros, los rojiblancos están en vías de superar a esos dos equipos de leyenda de mantener su nivel de juego y resultados.

El Granada de la temporada 1973–1974 reeditó el sexto puesto en Primera conseguido el año anterior

Porque en la temporada 71-72 en 25 encuentros, que sería lo que equivalente de manera aproximadamente a los tres cuartos de competición actual, el conjunto de Joseíto tenía un balance de nueve victorias, seis empates y diez derrotas. En aquella época, el triunfo se premiaba con dos puntos y no como ahora que suponen tres. Por tanto, contaba con 24 puntos en su haber que si se extrapolan a la puntuación actual, serían 33, cinco menos que en la actualidad.

El equipo nazarí ocupaba la undécima posición en la tabla clasificatoria, pero a partir de ahí comenzó a escalar terminando sexto gracias al gol de Martos ante el Córdoba un 14 de mayo de 1972 en el viejo Los Cármenes. Aquel equipo terminó con 36 puntos que hoy serían 50 pero, eso sí, con la disputa de cuatro duelos menos de los 38 que se debería celebrar cuando se reanude LaLiga Santander.

Extrapolación

Por lo que se refiere a la campaña 73-74, en la que el Granada CF se hizo famoso por su dureza a pesar de su espléndido año, los números fueron muy similares aunque se terminó ganando dos partidos menos. Haciendo la misma extrapolación tras 25 encuentros jugados, el bagaje sería de nueve triunfos, ocho empates y otras tantas derrotas para un total de 26 puntos o lo que es lo mismo, lo que hoy serían 35. O sea, tres menos que los que cuenta en la actualidad la entidad propiedad de Jiang Lizhang. También concluyó con 36 cifras en la clasificación, que hoy serían 48 al haber ganado dos partidos menos que al término de la Liga en 1972.

Diego Martínez está logrando grandes hitos en la historia rojiblanca

Con once duelos aún por disputar, si la situación sanitaria en España lo permite, alcanzar en puntuación a esos dos equipos que han sido considerados los mejores de la historia del Granada CF está al alcance de la mano aunque no será fácil terminar en la sexta plaza que daría derecho a jugar la temporada que viene competiciones europeas algo que sí que sería un hito.

Lo que resta

No obstante, el calendario que le resta no es fácil pese a que seis duelos los tendrá que disputar en el Estadio Nuevo Los Cármenes, donde tendrán que pasar aún Getafe, Villarreal, Eibar, Valencia, Real Madrid y Athletic Club. Con tres de ellos (Valencia, Villarreal y Athletic) pelea por ocupar la séptima plaza que daría, en caso de que la Real Sociedad venza la final de Copa del Rey a disputar, coronavirus mediante, el próximo 30 de mayo y siga en puestos de Champions League que ocupa en la actualidad al ser cuarto. Más fácil, a priori, tiene el calendario a domicilio pues tendrá que visitar a Real Betis, Leganés, Alavés, Real Sociedad y Mallorca.