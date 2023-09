El Granada CF cierra el última día del mercado de fichajes con una incorporación y tres bajas

El Granada CF cerró el último día del mercado veraniego de fichajes con un total de una incorporación, tres bajas y la continuidad de Shon Weissman en el plantel tras no aceptar ninguna de las propuestas que le llegaron. En una jornada maratoniana, la dirección deportiva de la entidad nonagenaria logró equilibrar la plantilla con la llegada de Lucas Boyé, delantero procedente del Elche que estará este sábado en San Sebastián ante la Real Sociedad con su nuevo equipo. Se trata del lateral izquierdo gallego Álvaro Fernández, un joven futbolista de 20 años que llega del Manchester United, aunque con el histórico conjunto inglés no ha llegado a debutar en la Premier League.

Álvaro, nacido en El Ferrol, pasó por la la cantera del Deportivo de La Coruña y el Real Madrid antes de hacer las maletas para buscar el sueño de ser futbolista profesional en Inglaterra. A Manchester llegó en la temporada 2020-2021, para jugar en su equipo sub 23, en el que estuvo dos campañas y donde fue declarado mejor futbolista. En su proceso de maduración, los red devils lo cedieron al Preston North End Football Club de la Championship inglesa, la Segunda División inglesa, con el que quedó en el duodécimo puesto.

Convocado con la sub 21

Al fichaje por el Granada CF este viernes se le unió la convocatoria con la Selección española sub 21 de la mano de Santi Denia para disputar para los dos primeros partidos de clasificación, contra Malta y Escocia, de cara al Europeo de la categoría que se disputará en 2025. Previamente, había vestido la camiseta del combinado nacional en la sub 19. Eso hará que se incorpore más tarde a la disciplina rojiblanca cuando termine su periplo con ‘La Rojita’.

Salidas

Por su parte, también logró las salidas de Alberto Soro, que jugará cedido la próxima temporada en el Vizela de la Primera División de Portugal así como la de Dionkou, que no iba a tener ficha con el primer equipo y que ha sido prestado hasta final de curso al AEK de Larnaka que entrena el que fuera técnico rojiblanco José Luis Oltra.

Además, a última hora se llegó a un acuerdo para la desvinculación del centrocampista francés Yann Bodiger, jugador que no contaba para Paco López y que no seguirá en la plantilla rojiblanca la próxima temporada y jugará en el Tenerife. La dirección deportiva, que llevaba negociando con el galo, tenía claro que el pivote defensivo no tenía sitio en el cuadro granadinista y finalmente ha logrado el objetivo de rescindir su contrato, liberando así masa salarial para poder hacer algún fichaje en la última hora.

Se queda

La sorpresa llegó cuando, finalmente, no se le encontró acomodo al delantero israelí Shon Weissman, que fue inscrito en LaLiga y seguirá en la plantilla granadinista. Un movimiento que limitó mucho el margen de maniobra de la entidad para incorporar jugadores en la recta final del mercado.

La buena noticia

La buena noticia para el aficionado rojiblanco fue la no marcha de Bryan Zaragoza tras las dudas por una posible marcha de la actual estrella del club por el peligro latente de que algún equipo depositara la cláusula tal y como sucedió con Samu y el Atlético de Madrid.