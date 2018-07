"La meta es disfrutar"

Dicen que no hay dos sin tres. Hacer valer el dicho es lo que espera conseguir Álvaro Vadillo, el nuevo jugador del Granada que fue presentado ayer con el bagaje de haber logrado ya dos ascensos en su corta carrera. "Por suerte tengo aún 23 años y ya he conseguido dos ascensos a Primera División con dos experiencias totalmente diferentes", señaló el extremo.

El gaditano ha subido a Primera División en las filas del Betis y el Huesca, dos experiencias que el delantero califica de diferentes: "Puedo garantizar que la que más disfruté fue la de la pasada temporada con el Huesca, equipo en el que la prioridad era disfrutar del camino, mientras que en el Betis subir a Primera era una obligación".

Al igual que Fede Vico, el ex bético es partidario de que el objetivo del Granada sea ir partido a partido. "Ir disfrutando de los partidos , eso es lo que nos tenemos que marcar, siendo conscientes de que representamos a un gran club, una gran ciudad y una gran afición", señaló.

Vadillo vestirá la elástica rojiblanca las dos próximas temporadas, pero la oferta granadinista no ha sido la única que el jugador manejaba. Otros clubes como el Cádiz sondearon al extremo, que declaró que la aparición en escena del club rojiblanco hizo que no tuviera duda alguna: "He tenido varias propuestas, pero en cuanto apareció el Granada fue una decisión muy fácil. Creo que por club, entidad, proyecto y en todos los sentidos considero que es muy buen sitio para que personalmente yo siga creciendo".

El futbolista agradeció al club la confianza depositada en él y aseguró que la temporada va a ser "súper bonita e ilusionante". Asimismo, Álvaro Vadillo mostró su disposición a jugar donde Diego Martínez considere más oportuno. "He jugado casi siempre en banda izquierda, pero puedo hacerlo también por la derecha e incluso por el centro", manifestó el extremo.

Casualidades del fútbol, Vadillo debutó en Los Cármenes en 2011, año de la vuelta a Primera del Betis. El ya rojiblanco declaró que guarda "mucho cariño" a Granada desde aquel 27 de agosto de hace siete años. "Ciudad y estadio sólo me traen recuerdos bonitos que ahora podré disfrutar de local", señaló el futbolista, que ahora comienza su andadura en el club con el propósito de "disfrutar del camino para al final conseguir el objetivo".