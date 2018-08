La meta propia continúa sellada

No participaron en el partido por lesión los rojiblancos Aarón, Saunier y Raúl Baena, mientras que el resto de los que no intervinieron fue por decisión técnica. Los nazaríes ponen fin a su concentración de pretemporada jugando esta noche (21 horas) en el Estadio Cartagonova ante el Cartagena, de Segunda B. Ahí se podrá comprobar si Joselu y Javi Varas, que no jugaron ayer, siguen sin contar.

Granadinos e ilicitanos empataron sin goles en un choque igualado en cuanto a dominio pero en el que los rojiblancos gozaron de las ocasiones más claras. Lo mejor, otra vez, no recibir. Cinco amistosos jugados y portería a cero, pese a haberse medido a un conjunto de Primera como el Getafe y dos de Segunda. A mejorar, la eficacia arriba, ya que como ante los madrileños en el anterior duelo, que también acabó 0-0, el Granada tuvo ocasiones claras que no materializó.

Rodri dice que "el ambiente del grupo es muy bueno"

El delantero Rodri está "contento" y "cómodo" como jugador del Granada y destacó que "el ambiente del grupo es muy bueno". En declaraciones servidas por el Granada, dijo que "estamos en la época de coger la forma física. Hemos llegado cansados del parón veraniego y ahora toca esforzarse para llegar bien al primer partido de Liga. "Lo primero que tiene que dar un delantero son goles, fuera de eso siempre he dado al equipo mucho trabajo sucio, del que no se ve, eso el entrenador y los compañeros lo van a agradecer. Hay que hacer goles, que es lo que interesa a todos pero sin dejar otras cosas de lado", explicó sobre su rol en el equipo. "Tenemos que estar tranquilos cuando las cosas no vayan bien, porque cuando van bien es muy fácil y va todo de corrido. Pienso que con el trabajo todo llega, y hay que estar tranquilo cuando los goles o la felicidad no lleguen", agregó.