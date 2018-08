El muro, en construcción

Porque solo ha podido contar sano con Germán Sánchez y Pablo Vázquez, éste último aún sin sitio fijo en la primera plantilla; mientras que Saunier no ha podido actuar en ninguno de los encuentros por lesión. El francés, quien tiene un futuro incierto, podría estrenarse en la concentración de Orihuela (no hoy), ya que poco a poco va incorporándose a los entrenos con el resto de sus compañeros.

Y es que pese a que la defensa es la línea en la que menos se ha invertido hasta la fecha por parte de la dirección deportiva rojiblanca (tan solo se ha cerrado la cesión de José Martínez como cedido desde Eibar), el equipo está transmitiendo la importancia que se le da en el trabajo diario, después de no haber recibido ningún gol en contra en los tres encuentros amistosos disputados hasta la fecha: Marbella, Jaén y Extremadura.

La seguridad defensiva no es solo responsabilidad de la zona de atrás. Es una frase muy repetida por muchos técnicos que buscan la máxima implicación de todos sus jugadores en el trabajo defensivo y Diego Martínez parece ser de dicha filosofía.

Diego Martínez recupera a Fede Vico y Saunier en Campoamor

El Granada trabajó ayer por segunda vez en el Real Club Golf de Campoamor, donde se mantendrá concentrado hasta el próximo lunes. Diego Martínez pudo recuperar ayer a Fede Vico, quien no había entrenado con el grupo desde el partido frente al Extremadura, así como al central francés Saunier, quien está en la recta final de su recuperación y pudo hacer la primera parte física junto a sus compañeros. Para el choque de hoy frente al Getafe el técnico gallego no podrá contar con el meta Aaron, lesionado, y Saunier, quien no parece que llegue a tiempo para estrenarse en el cuarto choque de pretemporada.