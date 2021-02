Señaló Diego Martínez al término del choque de ida de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Europa League ante el Nápoles que se había llegado al descanso de la misma. El gallego es consciente que esta tarde, desde las 18:55 horas, su equipo tiene que defender una renta de dos goles y que sufrirá. Pero lo hará con un margen que todos los granadinistas habrían firmado cuando, allá por el 14 de diciembre del pasado año, se celebró el sorteo en la localidad suiza de Nyon.

Pero la realidad es que los rojiblancos cuentan con dos goles de ventaja, no encajaron en Los Cármenes y un gol en el Estadio Diego Armando Maradona obligará a los de Gennaro Gattuso a hacer cuatro tantos. Una cifra que tan sólo han logrado desde que Diego Martínez está en el banquillo del Granada CF los tres grandes: el Real Madrid la pasada campaña en el Santiago Bernabéu (4-2), el Atlético este año (6-1) y el Barcelona hace poco más de un mes (0-4), además del Villarreal en el partido del regreso a LaLiga Santander del curso anterior (4-4).

Examen

Sin embargo, de no marcar seguramente se pase mal. Sería lo normal además de un gran examen ante un rival que no pasa por su mejor momento pero que recupera a efectivos de calidad para la cita. Sorprendió el planteamiento del técnico nazarí en el duelo de Granada. La defensa tan adelantada que planteó permitió presionar muy arriba y recuperar balones en zonas peligrosas, como el cuero que interceptó Machís que supuso el tanto de Kenedy. Seguramente y con la renta con la viaja a tierras italianas, repetir el mismo estilo de juego sería muy peligroso pero tampoco puede encerrarse atrás pues, aunque no lo demostró en la instalación del Zaidín, el Nápoles tiene jugadores determinantes en ataque.

El poder contar, o no, con Yangel Herrera podría hacer que Diego Martínez cambiase el sistema de juego

Por ello, es fundamental asustar al rival cada vez que se busque el área rival, terminar las jugadas y mantener el equilibrio defensivo. En ese sentido, la figura de Maxime Gonalons será clave. El francés, al que se le ha querido cuidar para que llegase a la cita en condiciones tras pedir el cambio en el duelo de ida, es el que cose a todo el equipo, el que junta las líneas y manda en la medular. Dio todo un recital de coberturas en la ida, de ayudar a sus compañeros e imponer el ritmo que más convenía en cada momento. Su figura, a día de hoy, es esencial al igual que la de Ángel Montoro y Yangel Herrera.

Precisamente el centrocampista venezolano es la gran duda en el once de Diego Martínez. Salió lesionado en Huesca tras entrar desde el banquillo en sustitución de Soro, que no podrá jugar, y nada se sabe de su estado. La entidad no ha facilitado el parte médico, que últimamente se emplea más para despistar que otra cosa, y ante la importancia del choque y para no descubrir sus cartas, hasta que no se conozca el once no se sabrá si el ‘vinotinto’ podrá o no jugar. Si no está disponible, seguramente se cambie el habitual sistema de tres hombres en la medular pues tan sólo quedaría un recambio, Eteki, y sacarlo de inicio supondría no tener a nadie de refresco en el banquillo en caso de ser necesario o que la eliminatoria se alargue, algo que nadie desea.

Otros posibles cambios

Respecto al resto del once, otra de las dudas puede estar en el lateral derecho. Dimitri Foulquier está mostrando cierta irregularidad, cuajando partidos a buen nivel y otros en los que termina siendo protagonista en los goles de los rivales. Quizá por ello, y una vez recuperado, Diego Martínez opte por darle la oportunidad a Víctor Díaz pese a que no está a su mejor nivel tras la artroscopia en la rodilla izquierda a la que fue sometido. Su experiencia puede ser fundamental para mantener la calma. Tampoco hay que ir a por el partido con todo, por lo que las subidas por banda del lateral galo quizá puedan servir en la recta final más que desde el inicio. El resto de los componentes de la zaga está claro: Germán, Domingos Duarte y Carlos Neva.

Con Gonalons y Montoro como fijos en el eje, y a la espera del estado de Yangel, si el venezolano está disponible se seguiría con el trivote, y sino sería Puertas el que actuará en la media punta con Machís y Kenedy en las bandas, siendo Jorge Molina la referencia ofensiva. Tampoco hay muchos efectivos más de centro del campo hacia adelante, salvo una ‘milagrosa’ recuperación de Milla y Soldado, que no se descarta.

Todos a Nápoles

El cuerpo técnico rojiblanco ha decidido viajar con toda la plantilla. Se han desplazado ya no sólo todos los jugadores, incluso los que no tienen dorsal como Neyder Lozano, sino los que no están inscritos en la competición así como los lesionados que se conoce que no podrán ser de la partida como Luis Suárez, Quini o Milla. También los canteranos que forman parte del día a día como Aranda, Isma Ruiz, Torrente y Arnau, y todos ellos pueden jugar en los encuentros continentales.

Los napolitanos necesitan dos goles para igualar la eliminatoria y con esa ansiedad debe jugar el Granada CF

El objetivo de esta medida es que el grupo pueda vivir una cita que puede ser histórica, algo que tan sólo se ha hecho en días especiales como el ascenso en Mallorca y que denota la importancia que se le da al encuentro, como no podía ser de otra forma.

Dos novedades

Enfrente, Gattuso tiene buenas noticias. Pese a perder al delantero nigeriano Osimhen, que fue titular en Los Cármenes al sufrir ante el Atalanta un fuerte golpe en la cabeza, recupera a jugadores de mucho peso en su equipo como Koulibaly o Dries Mertens. Un alivio para el intenso técnico italiano que en caso de ser eliminado por el Granada CF podría perder su puesto al frente del club napolitano.

El hecho de que no haya público puede ser una baza a favor de los rojiblancos, pues si el estadio estuviera lleno seguramente la historia cambiaría y mucho. Pero el cuadro nazarí ya ha dado muestras de su capacidad y quiere conquistar Nápoles para seguir escribiendo con letras de oro un sueño que ojalá se prolongue.