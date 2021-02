Gennaro Gattuso, técnico del Nápoles, reconoció este miércoles que su equipo llega al duelo contra el Granada CF pasando por "un momento feo, por resultados y lesiones". Tras perder 0-2 la ida la semana pasada en Los Cármenes con hasta nueve bajas de hombres importantes, Gattuso informó de que sólo ha podido recuperar al defensa senegalés Kalidou Koulibaly, el lateral argelino Faouzi Ghoulam y el delantero belga Dries Mertens.

"Koulibaly y Ghoulam ya estuvieron a disposición contra el Atalanta el domingo pasado y lo estarán este jueves”, apuntó pese a que no podrá contar con Osimhen y tampoco los demás jugadores que fueron baja en el duelo del pasado jueves estarán disponibles.

Mertens, sin ritmo

El preparador italiano dijo que no podrá contar con el colombiano David Ospina, el alemán Diego Demme, el mexicano Hirving Lozano, el griego Kostas Manolas ni Andrea Petagna, aunque sí podrá llevarse al banquillo a Mertens, tras varias semanas de baja por una lesión de tobillo. De este último dijo que "entrenó un poco este martes y estará en el banquillo, pero lleva mucho tiempo sin jugar y tendrá unos diez o quince minutos pero sabemos que no está al 100 %", aseguró.

Falso '9'

Ante el gran número de bajas ofensivas, es posible que Gattuso apueste por Matteo Politano como "falso nueve", aunque el técnico italiano no quiso dar pistas: "Veremos, no voy a nombrar a jugadores porque no quiero dar ventajas al rival, también podría jugar Elmas".

"Llevamos una camiseta histórica y representamos a una ciudad fantástica"

Lo que sí dejó claro es que "estamos pasando por un momento negativo, con prestaciones por debajo de nuestras posibilidades pero llevamos una camiseta histórica, representamos a una ciudad fantástica y cada uno debe tomar sus responsabilidades. Hay poco que decir y ganar más”. "Lo que estamos haciendo no es suficiente, pasamos por un momento feo, por resultados y lesiones", añadió.

Poca preparación

Gattuso lamentó el hecho de que los numerosos compromisos consecutivos de su equipo le impidan preparar los partidos de la mejor manera y expresó el deseo de que su equipo salga más concentrado con respecto a lo que hizo hace una semana en Granada. "Espero salir mejor con respecto a lo que hicimos en la ida. Sabíamos bien sus características pero nos dejamos sorprender por su mejor habilidad pues supieron atacar la profundidad. Debemos leer bien estas situaciones", concluyó.