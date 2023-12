Las necesidades del Granada en el mercado invernal de fichajes de Primera División

Dicen que la esperanza en lo último que se pierde. Y a ello se quiere agarrar el Granada CF en el próximo mercado de fichajes para intentar revertir la situación deportiva en la que se encuentra inmerso. Eso le ha llevado a estar, a falta de un partido para el final de la primera vuelta, con tan sólo 8 puntos en la clasificación y a siete de los puestos que garantizarían la continuidad en Primera División una temporada más, posición que ocupa el Cádiz CF y que es el próximo rival cuando se reanude la competición el próximo día 3.

Restan siete días para que se abra el mercado de invierno de fichajes y la afición, que en parte está resignada a que esta campaña no será fácil obrar el milagro de la salvación, espera que los responsables de la entidad presidida por Sophia Yang hagan los deberes que no se hicieron en verano y que han llevado, a todos los equipos del club, a una situación peliaguda en la tabla clasificatoria.

Es evidente que la plantilla que actualmente entrena Alexander Medina tiene carencias y varias posiciones muy mejorables. El técnico uruguayo aterrizó en el banquillo del Estadio Nuevo Los Cármenes con la promesa de contar con refuerzos para la segunda vuelta. Pero no es lo mismo contar con ellos en la primera semana de enero, que el 1 de febrero cuando se cierre la ventana de incorporaciones.

Los rojiblancos deben hacer, como mínimo cinco fichajes que, en teoría, sean titulares. O sea, medio equipo. Y eso, al margen de no garantizar nada, no será fácil. En pocas ocasiones los refuerzos invernales cambian 180 grados la dinámica de un equipo. Pero no queda otra que intentarlo. Trabajo tiene, y mucho, Matteo Tognozzi, actual director deportivo, para el que las fiestas navideñas le supondrán cualquier cosa menos descanso.

En todas las líneas

Ante el rendimiento defensivo del equipo, el segundo peor de la categoría con 40 goles en contra en 18 jornadas, y la sensación de inseguridad que muestran los rojiblancos, es una evidencia que la portería y la zaga serán las primeras líneas a reforzar. Ante la lesión de Raúl Fernández, que en teoría iba a ser el portero titular del ‘Cacique’ y así lo alineó en su debut ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero que no termina de recuperarse de su lumbalgia y las dudas que está dejando André Ferreira, un miembro más ocupará el arco y, en principio, para ser importante.

En defensa, con Jesús Vallejo lesionado casi todo el curso y con muchas carencias en sus centrales, lo normal es que llegue, como mínimo, otro central. Incluso no se descarta firmar un lateral derecho que le haga competencia a Ricard, viendo que Manafá no es un futbolista regular con conceptos defensivos asentados. Pero no sólo la linea de atrás es la culpable de todos los males del actual Granada CF. En la medular falta un futbolista potente en lo físico, que abarque mucho espacio y otorgue equilibrio. La temporada de Gumbau no está siendo mala ni la de Sergio Ruiz, pero en dicha zona se requiere un futbolista con más galones.

En ataque lo normal es que llegue un delantero. Fichas libres hay pero Weissman sigue son contar y Famara Diédhiou, no parece tener la confianza del actual técnico. Al equipo, además, le falta un extremo zurdo puro que permita a Álvaro, que vino para actuar de lateral pero ha jugado más ahí ante la competencia de Carlos Neva, que tenga un buen golpeo de balón. La guinda sería un media punta con talento, especialista en el último pase y más con el sistema de juego que emplea Alexander Medina, que suele situar a un jugador por detrás de Lucas Boyé en su habitual 1-4-2-3-1. Quizá siete sean demasiadas piezas pero la realidad es que esa era la cifra que tenía que haber llegado en verano, junto a los seis que ya lo hicieron, para poder competir en la élite. Sin embargo, no se contrataron y ahora hay que acudir a un mercado mucho más limitado y, encima, acuciado y con la espada del descenso sobre la cabeza.