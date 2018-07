La nueva piel tendrá origen italiano

Con el inicio de la nueva temporada son muchas las novedades que se producen en los clubes de fútbol. Nuevos entrenadores, jugadores, patrocinadores…pero uno de los aspectos que más llaman la atención a los aficionados es conocer cómo vestirá su equipo en la próxima temporada, qué camiseta tendrá, cuáles serán las demás equipaciones y desde cuándo estarán a la venta.

Ayer, el Granada CF anunció oficialmente que la marca italiana Erreà será el patrocinador técnico de la entidad rojiblanca durante las próximas tres temporadas, terminando así la etapa de Joma. Dentro del acuerdo alcanzado entre ambas partes, Erreà vestirá a todos los equipos que componen el club, incluidos fútbol base y escuelas. También al Recreativo, el primer equipo dependiente que jugará con la misma equipación del primer equipo, rojiblanca con rayas horizontales, y no blanquiazul con franjas verticales como tradicionalmente ha vestido.

Esta empresa italiana también patrocina al Parma, propiedad de Jiang Lizhang

El motivo no es otro que una mera cuestión económica. Eso supondría un mayor coste en ropa deportiva y, estando en Segunda División, no se tiene la intención de hacer ese esfuerzo porque habría que realizar un pedido diferente a la marca deportiva que vestirá a la entidad. Sin embargo, no se descarta vender a lo largo de la temporada las camisetas que identificaban al Recreativo sobre todo para los más nostálgicos. Como tampoco que cuando se tenga más capacidad económica se cambie la indumentaria.

La compañía de ropa suministrará todo el equipamiento deportivo y de paseo al club presidido por Jiang Lizhang, también propietario del Parma, que jugará la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol italiano y que también viste Erreà pues es en esa ciudad donde tiene su sede.

Desde el club aún no se ha facilitado la fecha de presentación de las equipaciones aunque se espera que pueda producirse en cuanto los jugadores de la primera plantilla hayan regresado de las vacaciones e inicien la pretemporada. Por tanto, será a partir de la próxima semana, la fecha señalada para empezar a trabajar, cuando se concrete.

Erreà fue fundada en 1988 y es la única gran marca en la actualidad que es fabricante y productora, lo que le permite tener presencia en diferentes disciplinas deportivas como rugby, voleibol o baloncesto. Entre otros, viste al combinado nacional de Islandia de fútbol que ha estado en el Mundial de Rusia, con el que trabaja desde 2002, o la selección italiana de voleibol.

Además, viste al Numancia de la Liga 1|2|3, al Queens Park Rangers escocés, al Xerez Deportivo y recientemente ha firmado acuerdos con la Sociedad Deportiva Compostela y el Cacereño, entre otros muchos equipos. En su momento patrocinó al Rayo Vallecano, Cádiz, Nantes, Alcorcón, Norwich City, Atlanta, Bari, Pescara o Reggiana.