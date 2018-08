Más opciones para Diego

Los inicios de temporada no suelen ser fáciles para los entrenadores, que ven cómo sus plantillas aún están incompletas, andan pendientes de llegadas y de salidas, y tienen que afrontar los primeros encuentros oficiales con no todos los jugadores que desearían. Esta situación provoca quejas amargas y exageradas en algunos, como Paco Jémez, y resignación y comprensión en la mayoría, conscientes de que son las reglas del juego.

En el último de los grupos se encuentra Diego Martínez, actual preparador del Granada, que observa con satisfacción como poco a poco se va completando su plantel, como, por ejemplo, este domingo contra el Lugo va a poder contar con hasta tres jugadores más, con tres efectivos que no pudo tener a sus órdenes en el estreno ante el Elche.

El central José Antonio Martínez, el centrocampista Fede San Emeterio y el atacante Alejandro Pozo son esos tres jugadores que estarán disponibles para la puesta de largo de los rojiblancos en partido oficial ante su hinchada, este domingo a las ocho y media en el Nuevo Los Cármenes.

Hay algo que tienen en común los tres jugadores cuya disponibilidad hace que se abra el abanico de opciones a la hora de elegir para el técnico. Y es que los tres estuvieron a las órdenes del propio Diego en el Sevilla Atlético, hecho que ha jugado muy a favor de su llegada al Granada.

No obstante, las razones de su no presencia en Elche y sí contra el Lugo tienen poco que ver con su pasado. Martínez sale de una lesión que le ha impedido jugar en las últimas semanas, mientras que San Emeterio y Pozo están recién llegados, han sido las dos últimas incorporaciones del equipo.

La presencia del central trabajando de principio a fin con el grupo con total normalidad fue la principal novedad en el entrenamiento completado ayer por los rojiblancos en su ciudad deportiva, que significó la vuelta a la tarea tras descansar el miércoles.

Martínez se ha recuperado de un espasmo muscular que le ha mantenido varias semanas de baja. Habrá que ver si entra o no en la lista para Lugo toda vez que en la sesión de ayer volvió a actuar como central Víctor Díaz. Entre esta situación y su buen partido en Elche, todo hace indicar que volverá a jugar el domingo de inicio en el centro de la zaga.

San Emeterio no fue a Elche porque llegó a Granada el mismo día del inicio del viaje, mientras que Pozo se ha incorporado esta semana. Los dos han hecho la pretemporada con el Sevilla, van a prácticamente completar esta semana de trabajo y están integrados de pleno ya en el plantel. Por eso cuentan con muchas opciones de estrenarse este fin de semana en una convocatoria como rojiblancos.

En la sesión de ayer no participaron ni Aarón ni Fran Rico, bajas seguras para el domingo. Vadillo y Alberto Martín no completaron el trabajo por diferentes molestias físicas. No obstante, no aparecen en el parte médico de la entidad, por lo que lo normal es que sus dolencias no sean graves y que puedan estar disponibles para el estreno en casa. El equipo trabajará tanto hoy como mañana a puerta cerrada.