La afición del Granada CF confía en que Paco López haga una buena temporada

La afición del Granada CF confía en Paco López. Esa es la principal conclusión que se puede sacar de la encuesta realizada por Granada Hoy entre sus lectores tras la llegada del preparador valenciano. Cuatro eran las opciones que se ofrecían y, salvo una, las respuestas han estado muy repartidas.

La primera opción era que el nuevo técnico hará una gran temporada pues hay plantilla suficiente para ello. Un 42% eligió esta posibilidad. Y es que tan sólo un 4% cree que la herencia que ha dejado Aitor Karanka impediría tener éxito a final de campaña, que era otra de las posibilidades para votar.

Repartidas

Pero fueron las otras dos soluciones las que más votos han acumulado. En concreto, un 30% apostaría por mejorar el juego para poder cumplir con el objetivo de, por lo menos, jugar el play off de ascenso a LaLiga Santander.

Pero de la encuesta se puede sacar como conclusión que los más fieles no las tienen toda consigo. Casi una cuarta parte, en concreto un 24%, considera que si el Granada CF no se refuerza en el mercado invernal tendría menos opciones. La opción no lo tengo claro si no realizan varios fichajes en enero ha contado con numerosos votos, dejando claro que muchos están a la expectativa del rendimiento que pueda ofrecer la plantilla granadinista con el nuevo técnico.