Paco López a Hugo Duro: “¡Como me vuelvas a mandar callar, te rompo la cara!”

Aunque fue en la rueda de prensa cuando Paco López explotó ante la actuación arbitral de García Verdura en Mestalla ante el Valencia, fue en el descanso justo después de cuando Pepelu marcó el polémico penalti que le dio la victoria a los de Rubén Baraja cuando se encendió, y de qué manera.

Según unas imágenes captadas y traducidas por Dazn, el técnico de Silla se encaró con Hugo Duro tras mandar callar el delantero valencianista al preparador rojiblanco. Un momento de tensión justo antes de entrar al túnel de vestuarios que no fue a mayores dado que jugadores de ambos equipos separaron a ambos protagonistas. El canal deportivo ha emitido un vídeo de la secuencia que explica todo lo sucedido.

Paco López, tras la señalización del penalti y marcar el cuadro valenciano, se dirigió a los colegiados señalando “¡Que estamos jodidos, hostia!” fruto de su enfado. Por allí pasaba Hugo Duro que fue objeto del penalti que, presumiblemente, le mandó callar. Y eso encendió aún más al entrenador del Granada CF, que le dijo al máximo goleador del Valencia “¡Como me vuelvas a mandar callar, te rompo la cara!” se le pudo leer en los labios. Previamente le dijo a los colegiados “¿Por eso pitas penalti?”.

Imagen #Super8 🎥La secuencia completa del momento de tensión entre Paco López y Hugo Duro pic.twitter.com/icfoOQGfmb — DAZN España (@DAZN_ES) November 6, 2023

Ya en rueda de prensa, dijo de Duro que es un gran futbolista pero que “estaría bien" que alguien le corrigiera ciertas actitudes. "Hugo es un gran jugador, pero debe cuidar las formas y respetar, sobre todo, a un entrenador que lleva cierta trayectoria. Tengo mi edad. No me puede mandar callar de esa forma. Está bien que exageres en la jugada del penalti, muchos lo hacen, pero mandarme callar de esa forma se lo tiene que hacer mirar", destacó.

"Yo no le he dicho nada para que me mande callar así, me puede contestar, porque le he hablado con respeto, pero ya está. Estaría bien que alguien le pegara un tirón de orejas como se lo haría yo a mi hijo", aseguró sobre su discusión con el atacante.