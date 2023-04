El Granada CF afronta tres últimas salidas claves en su lucha por el ascenso directo

Quedan seis jornadas para la conclusión de la competición regular en LaLiga SmartBank. Seis partidos en los que el Granada CF se va a jugar la posibilidad de firmar un nuevo ascenso a Primera por la vía rápida. Son tres encuentros en Los Cármenes y tres fuera, y todos ellos serán una final para el conjunto que dirige Paco López.

Aunque está demostrado que en Segunda no hay rival pequeño, lo cierto es que las tres salidas que los rojiblancos tienen en el horizonte no son nada fáciles, uno de ellos tiene el mismo objetivo que el Granada de lograr el ascenso directo –Alavés– y los otros dos pelean por eludir el descenso a Primera RFEF. Por Los Cármenes tendrán que pasar el Eibar, actual líder de la competición que ya goleó a los rojiblancos en la primera vuelta en un duelo que puede ser decisivo; el Lugo, que salvo milagro deportivo la temporada que viene no estará en Segunda División y el Leganés, que navega en tierra de nadie en la clasificación.

Primer desplazamiento

El conjunto granadinista ya prepara su primera salida, la que rendirá este domingo en Santander ante el Racing (El Sardinero, 18:30 horas). El conjunto cántabro recibirá a los granadinos con la necesidad de sumar para alejarse del peligro pues está a cinco puntos de los puestos de descenso. Sin duda, será una buena piedra de toque para un Granada que necesita la victoria para mantener la segunda plaza en la clasificación. Pero enfrente tendrá a un rival que tan sólo ha ganado un partido de los últimos seis disputados.

Tras recibir al Eibar, el cuadro de Paco López disputará un encuentro que se antoja decisivo para tomar posiciones de cara a los últimos cuatro partidos. El 5 de mayo Mendizorroza acogerá todo un partidazo entre los equipos que ocupan la segunda y cuarta plaza. Granada y Alavés son, a día de hoy, dos de los principales favoritos para ascender junto a Las Palmas, Eibar y Levante.

El último desplazamiento será a Miranda de Ebro para enfrentarse al Mirandés en Anduva que podría estar luchando por no descender o ya salvado. Quién sabe si en la penúltima jornada liguera el Granada podría sellar su ascenso directo. Para ello ha de cometer pocos errores lejos de Los Cármenes. Y ninguno en casa, donde no falla.