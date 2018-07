¿Qué hubiera pasado de seguir Peiró?

Joaquín Peiró es una de las figuras más importantes de la historia del fútbol español y del Granada CF. Detenta un récord que habla muy a las claras de cómo es el club: ser el único entrenador que ha empezado tres veces una temporada en el banquillo rojiblanco. Su importancia en la entidad trasciende sus logros deportivos. Mantuvo al equipo en su primer año, lo subió a Segunda en el siguiente y fue cesado de forma inexplicable cuando el Granada manejaba un colchón cómodo con el descenso en la temporada posterior. Muchos granadinistas ya de solera se preguntan por qué Alfonso Suárez largó a Peiró y qué hubiera sido de su equipo de haber logrado la permanencia aquel curso 87-88 en Segunda, categoría que ya no volverían a ver los aficionados hasta el año 2010 con Fabri.

Peiró fue un gran jugador y un gran entrenador hasta su jubilación en 2004. Trasladó a los banquillos su relevancia como gran futbolista de los años 60. No le hizo falta ser brillante en equipos de alta gama. Le bastó con triunfar en equipos modestos. El Granada le otorgó a su palmarés el primer ascenso de su carrera, que luego acompañó con otros dos, además como campeón, a Segunda con el Murcia y a Primera con el Málaga, al que también logró clasificar por primera vez en su historia para jugar competiciones europeas.

En el 62, un golazo suyo eliminaba a Brasil, pero el árbitro no permitió que España se pusiera 0-2

Peiró fue uno de los primeros españoles en jugar en la Liga italiana entre 1962 y 1970 con Torino, Inter de Milán y Roma. Una figura internacional que con la selección disputó los Mundiales de Chile e Inglaterra, completando cuatro partidos y siendo hombre clave del equipo nacional. Debutó y marcó el gol decisivo en el encuentro contra México del Mundial 62, al recoger un mal despeje de un defensa y fusilar a Carbajal en el minuto 90. Un gol que repitió en el decisivo partido contra la campeona Brasil. El conquense recogió otro rechace de la zaga y pegó un tiro combado imposible para Gilmar. Era el 0-2 que echaba a los brasileros de la Copa pero el árbitro, el chileno Bustamante, anuló el golazo, todavía nadie sabe por qué. Dos goles de Amarildo remontaron el duelo para la canarinha y mandaron a España de vuelta a casa.

Cuatro años más tarde, Peiró volvió a formar parte de la selección española en el Mundial de Inglaterra. Pero aquella España no era la misma que la de Chile. Peiró jugó los dos primeros partidos de la fase de grupos, la derrota contra Argentina y el triunfo contra Suiza, pero en el definitivo pagó los platos rotos y Villalonga le dejó en el banquillo. Pese al triunfo ante los helvéticos, el mal juego persistió y al seleccionador le criticaron su apuesta por veteranos como Peiró, estando otros más jóvenes en la convocatoria. Una foto del conquense con las manos en la cara en la concentración abrió el diario Marca el día de la previa del partido contra Alemania, que perdió La Furia significando su eliminación.

Cuando Peiró firmó para ser entrenador del Granada CF, lo hacía tras cinco años llevando al filial del Atlético de Madrid. Era su primera experiencia como técnico fuera de la que fue siempre su casa colchonera. Los granadinistas acababan de descender a Segunda B y el club era un caos. El único acierto fue la contratación del mítico ex futbolista. Dimitió Candi y la sombra del descenso administrativo por impagos se solucionó apenas 24 horas antes del plazo límite. La plantilla era nueva y para colmo de males, en aquella campaña 85-86 se reestructuraba la categoría, descendiendo 13 equipos de 20. Con todas esos condicionantes, Peiró salvó al equipo con un juego agradable y ofensivo, lo que le valió para seguir en la siguiente temporada.

La 86-87 se vivió el último ascenso a Segunda hasta el logrado por Fabri en la 2009-10. Aquel Granada fue un equipo serio montado sobre la sensatez y sapiencia del Galgo del Metropolitano que logró el billete a la categoría de plata en La Romareda. Peiró inició su tercera temporada con el apoyo de la afición y la esperanza por bandera. La directiva le trajo hasta a un Maradona, Lalo, aunque tuvo el honor de dirigir al Diego en aquel amistoso que juntó por primera vez a los tres hermanos. El equipo no brillaba pero se mantenía entre la zona media-baja. Dos derrotas seguidas motivaron su destitución fulminante tras la jornada 23. El cambio no dio resultado y el Granada bajó de la mano de Ruiz Sosa, que no detectó los problemas del equipo y empeoró su juego y situación hasta el caos. Durante las dos décadas que duró la pena en Segunda B y Tercera, muchos se preguntaban qué hubiera pasado de haber seguido Peiró.