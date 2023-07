El patrocinador principal, la asignatura pendiente del Granada CF en el fútbol profesional

El Granada CF, poco a poco, ha echado a andar de cara a la nueva temporada. Aunque en la rueda de prensa de la presentación de la campaña de abonos, Alfredo García Amado, director general del club y consejero de la Sociedad Anónima Deportiva, apuntó que el club ha seguido trabajando y quiso tranquilizar a los aficionados, las negociaciones de cara a la posible venta del club ha paralizado muchos aspectos del club aunque no se quiera reconocer.

La imagen del responsable del día a día del club, y por ende de la nonagenaria entidad, ha quedado en entredicho con el incumplimiento de la promesa que se dijo en julio del pasado año de respetar los precios de los abonados en caso de ascenso a Primera División. Son muchos los que piensan que si por cuestión económica no salían los números, lo podían haber explicado y seguramente los aficionados, que seguirán siendo abonados igualmente porque su sentimiento está por encima de las personas que lo dirigen, habrían entendido la medida de los famosos Días del Club.

Con el pie cambiado

Pero no ha sido así. Podían haberlo justificado de muchas maneras. Por ejemplo, para sufragar los costes de la instalación de las gradas supletorias de las cuatro esquinas, como anunció el gestor asturiano, o que debido a los ascensos del Recreativo Granada a Primera RFEF o del cuadro femenino a la Liga F, hay que aumentar el presupuesto de ambos equipos. Incluso, por la dificultad para encontrar un patrocinador principal para las camisetas. Porque lo que se va a ingresar por esos dos Días del Club podría alcanzar casi el millón de euros y así se ‘cubriría’ esa partida con el citado ingreso extra que ha pillado a los aficionados con el pie cambiado.

Porque contar con una empresa que patrocine las camisetas es uno de los debes del Granada en los últimos años. Desde que la empresa china DDCM es propietaria, no ha logrado tener continuidad en los patrocinios principales y los que ha tenido no han sido precisamente ni fuertes económicamente ni se ha terminado con ellos bien salvo alguna excepción. El más claro ejemplo fue el penúltimo, la compañía francesa de apuestas Winamax, que tras la aprobación de un Real Decreto del Consejo de Ministros que prohibió la publicidad de juego y apuestas, entre otros espacios en las equipaciones deportivas, era evidente que no seguiría. Además, el comportamiento de la compañía gala con una broma de muy mal gusto de su community manager en la red social Twitter tras una goleada sufrida en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid (6-1) enturbió la relación entre club y Winamax.

Platzi y ONG

Con Platzi, la plataforma de educación profesional en tecnología más grande en español, no se prolongó más allá de seis meses. Firmó por media campaña y con el descenso a Segunda División no siguió. La pasada campaña, ante la dificultad para encontrar con un patrocinador principal, optó por promocionar a diversas ONG en sus últimos partidos como local, en una iniciativa promovida por la fundación del club y que duró hasta el final de temporada. Con esta iniciativa, se quiso concienciar de la importancia que tienen este tipo de organizaciones en el desarrollo colectivo y el compromiso de la entidad con el entorno social. Pero fue una medida más de imagen que económica.

Si retrocedemos en el tiempo, con la llegada de DDCM se firmó con la bebida energética Energy King, en una vinculación que tampoco acabó del todo bien por la deuda acumulada por parte de la empresa con el club. Si a Winamax y Energy King se une que el anterior gran patrocinador del club, durante la etapa de Quique Pina al frente de la entidad, fue Solver Sport Capital, un fondo de inversión poco transparente, florecen las dudas sobre si es mejor tener un patrocinador principal que traiga consigo los problemas y las dudas o no tener ninguno.

De hecho, en la anterior etapa de Primera División, hasta la llegada de Platzi, fue el único conjunto de los veinte equipos de la máxima categoría sin sponsor en su camiseta lo cual dice mucho (o poco) del mercado y de la capacidad de negociación de los rectores rojiblancos en las distintas etapas. Sin duda, es una asignatura pendiente de los actuales propietarios.