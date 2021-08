Pep Boada: "Estamos abiertos a mejorar la plantilla porque es nuestra obligación"

En la presentación de Luís Maximiano también participó Pep Boada, director deportivo del Granada CF, que definió al nuevo guardameta rojiblanco como “un jugador con muchas ganas de competir y un portero de mucha calidad que se adapta a nuestro estilo de juego”.

Boada cree que el luso aportará “ambición y ganas de seguir mejorando de forma individual y colectiva. Se adapta a lo que buscábamos, es joven y ha competido siempre a alto nivel, siendo internacional con Portugal desde que era sub 16”. De ahí que se mostrara “muy contento de que esté con nosotros” porque el objetivo era “reforzar la portería y cubrir una posición que estaba vacante”.

Poco claro

Sin embargo, en su línea de cada rueda de prensa, cuando se le preguntó por cuestiones más allá del jugador presentado o sobre posibles incorporaciones y salidas, no se mostró tan claro. El director deportivo catalán manifestó que “estamos preparados para cualquier cosa, tanto para llegadas como para salidas porque es nuestra obligación”. Boada, no obstante, no se cerró a “cubrir con algún jugador si hay alguna salida para mejorar la plantilla, estamos abiertos a ello”.

Kang In Lee

Cuestionado por Kang In Lee, jugador coreano que en Valencia sitúan como posible refuerzo de los rojiblancos, el director deportivo manifestó que “al igual que con otros jóvenes jugadores, creemos que tienen calidad y los valoramos. Otra cosas es que ahora sea el momento para cubrir esas posiciones”. En cualquier caso insistió en que “estamos abiertos a todo”.