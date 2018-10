A poner una pica en Reus

Uno de los grandes encantos que presenta esta temporada la Segunda División es la gran diferencia que hay entre unos estadios y otros. Visitas en la primera jornada un campo mundialista como el Martínez Valero de Elche y la siguiente vez que viajas lo haces al Francisco de la Hera de Almendralejo; te desplazas después a otro gran estadio como Riazor y, ahora, te tienes que jugar las habichuelas en el, pequeño en casi todos los aspectos, Municipal de Reus.

Juegues en un feudo u otro, la obligación es la misma. Tienes que ganar para cumplir tus objetivos, estás obligado a sumar puntos para alcanzar tus metas. El Granada, por ahora, lo ha saboreado todo fuera de casa: tablas ante el Elche, triunfo contra el Extremadura y derrota frente al Deportivo.

El examen de hoy es en Reus, uno de los grandes feudos tarraconenses del independentismo catalán. El equipo rojiblanco no entiende de lazos amarillos ni de banderas, pero sí que viaja con el único objetivo de poner una pica allí, de alcanzar un triunfo que el año pasado se le resistió en un choque que dio mucho que hablar.

Puso el técnico José Luis Oltra a Joselu en banda y apenas creó peligro el Granada ante uno de los conjuntos, a priori, menos fuertes de la categoría. El choque, pese a no perder, fue una decepción. El 0-0 final no agradó a nadie. A partir de ahí empezó a entrar en barrena el equipo nazarí como visitante. "Hasta mi padre me ha llamado y me ha dicho lo malo que ha sido el partido", reconoció días después en rueda de prensa el propio Oltra pese a defender la actuación de los suyos en ese choque.

Hasta cinco jugadores que ese día fueron titulares repetirán hoy de inicio en el Granada. Confían en que a la segunda vaya la vencida. El Reus parece incluso más débil que el del curso pasado. Ha tenido problemas para inscribir a algunos de sus mejores jugadores y, además, cuenta con varias bajas. Llega en cuadro. Eso sí, el campo, y por ende su dificultad, es el mismo. Pequeño, con el público encima y con un césped en mal estado.

Ganar permitiría al Granada seguir segundo y prolongar una sensacional racha que le ha llevado a vencer en cuatro de sus cinco últimos partidos, aunque en la anterior salida sufrió ante el Deportivo de la Coruña su primera derrota de la temporada (2-1).

Los rojiblancos, que vienen de golear al Córdoba (4-2), son los máximos anotadores de la categoría, aunque en los dos partidos más recientes han recibido cuatro goles, el doble que en los cinco otros choques juntos. No parece fácil que se repita el 0-0 del curso pasado, aunque la clave parece estar en la capacidad que tengan los rojiblancos para volver a sellar su portería.

El Granada podrá repetir once titular por cuarta semana consecutiva al haberse recuperado el portero portugués Rui Silva de los problemas físicos que le han impedido entrenar con normalidad durante casi toda la semana.

El cancerbero sufrió una luxación en un dedo de la mano derecha en el entrenamiento del miércoles, aunque ha evolucionado bien y todo hace indicar que también defenderá la meta en Reus. El resto del equipo será el mismo que ha actuado de inicio en las últimas jornadas.

La única baja por lesión para el choque es la de Fran Rico. Martínez se ha llevado a tierras catalanas a 19 jugadores, con la novedad de José Antonio. Adri Castellano y Pablo han sido los descartes por decisión técnica.

El Reus, que tiene ocho puntos pero que aún no ha ganado en casa, llega en cuadro y sin la posibilidad de completar un once con futbolistas del primer equipo entre las bajas por lesión y el hecho de que la plantilla es la más corta de la categoría por los problemas que sufrió el club para poder inscribir a algunos jugadores durante el verano.

Causan baja para el duelo el central Mikel Villanueva, el centrocampista Álex Carbonell y los delanteros Alfred Planas, Ricardo Vaz, David Querol y Fran Carbia, por lo que el único atacante nato es Miguel Linares. Eso sí, en la meta estará el ex rojiblanco Édgar Badía, que está en un gran momento de forma.