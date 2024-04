Las posibles dudas de Sandoval para el Granada-Osasuna

El próximo encuentro del Granada CF, este domingo a las 16:15 en el Nuevo Los Cármenes, es la última oportunidad de aferrarse a la casi imposible gesta de la permanencia, o al menos de retrasarla lo máximo posible.

El que será el quinto encuentro de José Sandoval en el banquillo rojiblanco presenta varias dudas, como por ejemplo hasta que punto podrá Myrto Uzuni participar y si lo hará como titular o desde el banquillo o, quitando a los indiscutibles, que jugadores completarán el once inicial en un partido donde el Granada tiene que salir con todo.

Desde luego el albanés no está al cien por cien y esta semana ha gestionado la carga de entramientos mucho más paulatinamente, ya que la dolencia en el tendón de Aquiles no termina de cesar, y no hay que olvidar que el delantero tiene una de las citas más importantes de su carrera, la Euro con Albania este próximo verano, donde compartirán fase de grupos con la Selección Española.

Dudas en el once

En el último encuentro, el empate en San Mamés frente al Athletic Club, Sandoval introdujo las novedades de Antonio Puertas (aunque este tuvo que sustituir a un indispuesto Pellistri que en principio iba a ser titular) y Gonzalo Villar, aunque este duró en el campo 45 minutos como últimamente acostumbra debido a su mal rendimiento en este tramo de la temporada.

En defensa, a Ignasi Miquel no lo han sentado ninguno de los tres técnicos que ha tenido el club este año, al igual que a Carlos Neva. En las otras dos posiciones parecen estar asentándose el uruguayo Bruno Méndez, que está rindiendo bien como lateral derecho, y Miguel Rubio, que parece ser del agrado del técnico madrileño y ha recuperado la titularidad. Estos cuatro han sido titulares en todos los encuentros de Sandoval, con la única modificación del partido de Cádiz, donde Bruno fue el tercer central para que Neva y Ricard actuaran como carrileros en la derrota por la mínima en el Nuevo Mirandilla

Gumbau o Hongla

En el centro del campo es donde están quizás las posibles dudas. Sergio Ruiz es indiscutible, uno de los mejores jugadores de la temporada en el Granada, mientras que Jozwiak lleva dos titularidades seguidas y está dejándose la piel, especialmente en el partido frente al Athletic Club donde rindió a un gran nivel y disputó casi el partido completo (fue sustituido por Arezo en el 81'). Asimismo, parece que Facundo Pellistri volverá a ocupar la otra banda tras su ausencia por indisposición frente a los leones.

Esto deja libre un puesto que se repartirá entre Gerard Gumbau o Martin Hongla, con el catalán como favorito tras su gran encuentro en San Mamés, donde anotó un gol olímpico (aunque en las estadísticas cuente como tanto en propia de Iñaki Williams, que desvió el cuero ligeramente).

Para recuperar el equilibrio en el equipo, el Granada apostó en invierno por Hongla, una nueva incorporación destinada a resolver los problemas en el centro del campo, en parte generados por que Gumbau no pasaba por el mejor momento de forma.

La llegada del centrocampista africano fue recibida con entusiasmo por parte de la afición granadinista. Sin embargo, a pesar de las expectativas, Hongla no ha logrado mostrar todas sus habilidades durante su tiempo en el club rojiblanco. Su rendimiento ha sido inconsistente y carente de regularidad, lo que lo ha llevado a desempeñar un papel secundario en el equipo, primero bajo la dirección de Alexander Medina y luego bajo la de Sandoval. Este camino contrasta con el de Gumbau, quien se ha consolidado como un jugador clave bajo ambos entrenadores y que está volviendo a su mejor nivel.

Después de perder su lugar como titular con el anterior entrenador, el cambio en el banquillo le ofrecía a Hongla una nueva oportunidad para demostrar su valía. En su debut bajo la dirección del nuevo técnico ante el Cádiz, Hongla fue incluido en el once inicial, pero su rendimiento fue insuficiente y fue sustituido en el descanso. Desde entonces, el exjugador del Hellas Verona apenas ha disputado siete minutos, sin tener oportunidad de jugar contra el Valencia ni en la visita a San Mamés.

En contraposición, Gumbau volvió a empezar desde cero con el nuevo entrenador del Granada. En el partido contra el Cádiz, comenzó en el banquillo, pero en el descanso Sandoval decidió darle entrada al campo. El jugador convenció al entrenador y en los siguientes tres partidos ha sido titular indiscutible. Además, destacó con el gol olímpico que marcó en San Mamés, permitiendo al equipo sumar un punto en uno de los estadios más difíciles de Primera.