"Hay que estar preparados"

Si algo tiene claro Diego Martínez es que el duelo de mañana ante el Reus no será nada cómodo. El estado del césped del estadio catalán, la necesidad por ganar por fin en casa de los de Bartolo (que aún no lo han hecho) y la visita de un equipo en ascenso directo hace que el técnico gallego no las tenga todas consigo. Y así lo reflejó en la rueda de prensa ofrecida ayer.

El entrenador del Granada CF quiso dejar claro que el Reus no será fácil porque jugar allí "siempre es incómodo, es de los campos especiales de la categoría". Las dimensiones del terreno de juego hacen que, en palabras del gallego, "cualquier despeje pueda suponer una ocasión, por lo que hay que estar muy atentos sobre todo en las jugadas de estrategia".

Queremos ser un equipo camaleónico y eso pasa por adaptarnos a todo"

Su rival llega a la cita con numerosas bajas, al margen de los jugadores que no han podido ser inscritos y que tendrán que esperar al mes de enero para poder participar. Pero no por ello Martínez cree que el duelo será más fácil pues considera que "no van a afectar a su nivel competitivo". Y buena prueba de ello son los triunfos en Pamplona en Copa o en Tenerife y Elche en Liga, lo que habla de su capacidad pese a que "en casa no ha ganado pero fuera tienen números buenos".

En cuanto al mal estado del césped, el míster tiene duda de cómo estará. "Hasta que lleguemos allí no sabemos como estará pero si no está bien será un condicionante más que hará que el partido sea complejo", apuntó. El estado del terreno de juego es una preocupación pero también la duda de Rui Silva, del que declaró que "en principio tiene molestias pero esperamos que pueda llegar al partido. Está entrenando con precaución y personalizando la carga de trabajo".

Cuestionado por la capacidad que tiene su equipo para ponerse por delante en el marcador, Diego Martínez le restó importancia aunque lo calificó como "importante. Hasta ahora lo hemos hecho pero no siempre va a ser así pese a que lo intentaremos siempre". Al hilo, manifestó que "trabajamos sobre los diferentes escenarios que nos plantean los equipos porque hay que estar preparados para todo y tenemos argumentos para ganar los partidos de distintas maneras. Queremos ser un equipo camaleónico". Aunque dejó claro que "si ganamos el partido me da igual cuando marquemos o nos marquen".

Hasta el momento, el bloque que ha empleado en las siete primeras jornadas está claramente definido pero eso no quiere decir que los que habitualmente no juegan se hayan 'desconectado': "No percibo eso. Ese problema lo vamos a tener siempre todos los entrenadores. Me hubiese gustado dar minutos a otros jugadores que se lo merecen pero no es posible. Es una categoría larga y todos son importantes y van a ser necesarios. La temporada y las circunstancias son así", resaltó.

Por último, le restó importancia al hecho de jugar por primera vez en la temporada en horario matinal (12:00 horas) pues considera que "tendremos que jugar en todos los horarios a lo largo del año por lo que ser camaleónico también tiene que ver con esto".