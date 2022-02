Matías Arezo: “Soy un ‘9’ que vive del gol y espero ayudar con tantos al Granada CF”

Aunque ya ha debutado e incluso el pasado domingo lo hizo como titular en San Sebastián ante la Real Sociedad, ya se puede decir que Matías Arezo es jugador del Granada CF. El joven delantero fue presentado en público en el Estadio Nuevo Los Cármenes, donde pudo recibir el cariño de la que será su nueva afición en los próximos años.

El uruguayo señaló en su puesta de largo que “cuando llegó la oferta del Granada CF no lo dudé”. Y lo argumentó indicando que “es una buena oportunidad de crecer como jugador y como persona”. Aunque reconoció que toda la operación se hizo “muy rápido” trató de mantenerse al margen de las negociaciones. “No me metí en el tema del traspaso sino que me dediqué a jugar. Trabajo en el campo y son otras personas las que se dedican a ver las ofertas de otros clubes”, por lo que manifestó que “no estuve al tanto de quién estuvo interesado y quién no”, en alusión al posible interés de equipos como el Atlético de Madrid o el Inter de Milán.

Recibimiento

Respecto al recibimiento que ha tenido en su nuevo equipo, no dudó en declarar que “hay muy buen equipo y eso ayuda a que me adapte rápido”. Además, destacó que el club está “bien estructurado” aunque sí ha notado que se juega “distinto a Uruguay”. En cualquier caso, ha aprovechado estas semanas “para adquirir ritmo de juego y adaptarme lo más rápido posible”.

En sus primeros días como rojiblanco, lo que más le ha sorprendido es “el grupo humano que hay. Son todos buenas personas y me aportan tranquilidad. Soy un recién llegado y vengo de un fútbol distinto, pero me están ayudando muchísimo”. No obstante, pese a su juventud, viene de ser el capitán de su anterior equipo, el River Plate uruguayo algo que “me ha ayudado a madurar. Jugué con personas con una gran trayectoria en el mundo del fútbol”.

Gran ocasión

Debutó ante el Real Madrid pero frente a la Real Sociedad tuvo una clara ocasión que pudo cambiar el devenir del choque. Al hilo se sinceró y resaltó que “la he pensado muchísimo”. Eso sí, su titularidad le “sorprendió” pero matizó que “vengo a jugar y a sumar minutos y formar de inicio es una muestra del buen trabajo que uno hace por lo que estoy satisfecho”.

En cualquier caso, reconoció que “tengo muchas cosas que corregir pero me siento más cómodo jugando con alguien acompañado arriba porque me quita trabajo y me ayuda a jugar más libre”. Y de su compañero Jorge Molina, al que dejó en el banquillo en el Reale Arena, dijo que “es un futbolista de calidad que me va a ayudar a crecer”. “Mis compañeros tienen una confianza en lo que hacen que nunca había visto antes, sobre todo por la diferencia de intensidad. Me ayudarán a crecer muchísimo siendo un jugador tan joven”, comentó.

Goleador

En toda presentación, es inevitable que se le cuestione sobre sus puntos fuertes. En ese sentido, afirmó que “soy un jugador que da el máximo para ganar. Mis cualidades son marcar, pero es importante ganar se marque o no. Me entrego al máximo y trataré de sumar desde donde toque pero soy un ‘9’ que vive del gol”.

"Me sorprendió ser titular ante la Real y he pensado mucho la ocasión que tuve”

El Granada CF no está en un buen momento y Arezo es consciente. “Sabemos que no es un momento tan bueno pero el equipo trabaja para salir de ahí y esperamos que la afición nos apoye el sábado”, apuntó. Un aliento y cariño que ya ha notado en sus primeros días en el club del que “no conocía su historia”.

Selección

Por último, no ocultó su esperanza de debutar con la selección absoluta uruguaya, con la que ya llegó a ir convocado. “Las expectativas siempre están, y más sabiendo que hace un tiempo estuve tan cerca. Sé que el salto a Europa me puede dar una oportunidad y espero aprovecharla”, sentenció.