Duelo de dinámicas opuestas entre Recreativo Granada y Real Murcia

No existen más opciones que ganar. El excelente arranque de temporada del Recreativo Granada ha permitido maquillar, hasta el momento, la infausta dinámica de resultados que arrastra el filial y que ya engloba ocho jornadas consecutivas sin ganar o, lo que es lo mismo, no sumar los tres puntos desde principios del pasado mes de enero. Lo que antes era una cómoda posición en la tabla de clasificación y una pugna con los de arriba por el play off de ascenso ahora es un ‘vencer o vencer’ para no caer en la lucha por la permanencia.

El obstáculo más próximo en el camino no es otro que el histórico Real Murcia, que recibe en el Estadio Enrique Roca la visita del cuadro rojiblanco a partir de las 17:00 horas. Para entonces, el ‘Recre’ ya sabrá si sus más inmediatos perseguidores, Melilla y Atlético Levante, han conseguido marcador positivos y, por tanto, meter aún más presión a los de Rubén Torrecilla, que sólo han sido capaces de sumar cuatro de los últimos quince puntos posibles.

Dinámicas

En el último partido disputado hasta la fecha, no obstante, los nazaríes merecieron mucho más, pues pasaron por encima del líder, el Hércules CF, en la Ciudad Deportiva. La superioridad quedó en nada (0-0) al pesar demasiado el poco acierto de cara a portería de la delantera recreativista. Este motivo ha llevado al club a incorporar a dos futbolistas: Marcos Camarda y Souleymane. El primero llega cedido desde el Club Sud América de la Primera División de Uruguay mientras que el segundo lo hace desde la Galaxy Football Academy. Sus altas cubrirán lo que resta de temporada las bajas de Dani Plomer, que marchó libre al CD El Ejido, y Adri Butzke, en préstamo al Paços de Ferreira.

En el lado opuesto en lo que a rachas se refiere está el Real Murcia. A pesar de que los granas no pudieron sumar los tres puntos ante el colista, el Marchamalo, el pasado fin de semana, acumulan diez puntos de quince posibles y están situados entre los cinco primeros, por lo que ahora mismo pelearían por subir de categoría.

Lesiones

El principal hándicap con el que cuentan los murcianos a la hora de afrontar el choque será el gran número de bajas que sufren en la parte defensiva, una de sus mayores fortalezas en lo que va de curso. Su pareja titular de centrales no podrá saltar al césped frente a los rojiblancos debido a la lesión que arrastra Casado y a la sanción de Alberto Marín, que vio la cartulina roja directa contra el Marchamalo.

El marcador del duelo, además de ser importante de forma inminente por su repercusión en la tabla, puede significar un desempate en el goal average, que ahora mismo está empatado a cero tras las tablas firmadas en la Ciudad Deportiva en la primera vuelta (0-0).

Onces

Así pues, Rubén Torrecilla podría salir con Sarr en portería; línea de cinco para Raúl Castro, Pepe, Sergio Barcia, Virgil y Brau; medular con Youness, Martín Solar y Mario da Costa; y una pareja de atacantes formada por Echu y Bryan Zaragoza.

En el Real Murcia, Mario Simón dispondría con: Miguel Serna; Mario, Athuman, Jorge García, Madrigal; Julio, Armando, Fran García, Fernández; Carrasco y Dani.