Duelo de máximas necesidades

Marbella y Recreativo Granada necesitan una victoria que les haga reaccionar, ya que ambos no pasan por sus mejores momentos. Los malagueños, tras una temporada (la pasada) en la que llegaron a disputar la primera eliminatoria por el ascenso a Liga 1|2|3, ocupan una delicada posición en la tabla, donde solo suman un punto más que la zona de promoción de descenso y dos más que la quema directa. Por su parte, los menores rojiblancos encadenan más de dos meses sin vencer (30 de septiembre) y se han descolgado bastante la zona alta que venían ocupando desde el arranque de competición. El peligro no anda lejos, ya que su rival de hoy solo cuenta con dos puntos menos que los de Pedro Morilla.

La cita, además, es trampa para el ‘Recre’, que sigue estando muy castigado por las lesiones. Como la semana pasada, el técnico sevillano del filial no puede contar con los lesionados Isi, Yael y Ontiveros; y también pierde al sancionado Adri Rivas, expulsado en la última jornada. Por si esto fuera poco Rubén Sánchez será duda hasta última hora, después de que el viernes sintiera molestias durante el penúltimo entrenamiento de la semana. Los juveniles Dani Moreno y Christian completan la convocatoria junto al ya casi habitual Cambil (con ficha del Huétor Vega).

Modificaciones

El técnico no modificará su habitual sistema de cinco defensores y tres centrocampista, sobre todo después de recuperar la pasada semana la seguridad defensiva, pese a recibir un tanto que solo le pudo dar un punto en casa. Hongla podría repetir en el centro del campo por las bajas, además de que se recupera a Eliseo para la defensa. Caio y Víctor Morillo se jugarán la posición de delantero si Rubén no entra finalmente en la citación que viaje esta mañana hasta Málaga.

Por su parte, el Marbella no podrá contar con Javi Moreno, quien conoció el viernes la grave lesión de rodilla por la que deberá ser intervenido y que le apartará los próximos meses. Álvaro Montero, con cuatro goles, es hasta la fecha el jugador más destacado de una plantilla hecha para estar más arriba en la tabla, pero que de momento no está dando la talla. El ex del Granada CF (y granadino) Pavón lidera la defensa de un equipo que llega tras perder con estrépito (3-0) la pasada semana en el Municipal de La Línea.