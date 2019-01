El Recreativo, ante la obligación de vencer para no caer en más problemas

Nueva oportunidad para un Recreativo Granada en clara decadencia. El conjunto de Pedro Morilla pasa por su peor momento de la temporada que espera cortar mañana en la Ciudad Deportiva frente al Jumilla. Los manchegos llegan en plena reconstrucción tras dar hasta tres bajas durante la semana e incorporar a otros tres nuevos jugadores. Su acuerdo de colaboración con el Wolverhampton de la Premier League inglesa le ha hecho conseguir la cesión de Sherwin Seedorf, sobrino del que fuera campeón de Europa con el Real Madrid, pero también perder a Donovan Wilson, hasta la fecha máximo goleador del conjunto dirigido por el portugués Leonel Pontes.

El filial del Granada CF, por su parte, no ha realizado movimiento alguno de entrada hasta el momento, al menos de manera oficial. Pero sí ha abierto la puerta de salida a dos jugadores que apenas contaban para el técnico sevillano. El primero, ya confirmado, es el central Abdel, quien no ha disputado ni un sólo minuto con el conjunto rojiblanco, por lo que ha marchado cedido al Dinamo Tblisi. El segundo es Hongla, quien lleva con las maletas preparadas desde hace semanas, después de no haber entrado en ninguna de las convocatorias del filial desde el regreso del equipo de las vacaciones navideñas.

Sobre el césped, Morilla sí tendrá a los recuperados en las últimas jornadas Rubén Sánchez, Yael u Ontiveros. Ninguno de los tres han regresado al once inicial en las últimas semanas, aunque mañana, después de la derrota de la pasada semana en Murcia frente al UCAM, podrían tener la oportunidad. El centrocampista es necesario teniendo en cuenta la falta de ideas mostrada por los jóvenes en el último mes y medio de competición. El gol es otra necesidad que pide el equipo. Adri Rivas y Caio fueron los delanteros hace seis días en Murcia, pero ninguno de los dos vio puerta.

Isi es la única baja confirmada por su lesión en el pie, pero Morilla recupera a Neva y a Juancho, quienes, con los fichajes del primer equipo, parecen haber dejado de contar para Diego Martínez. Los dos podrían ser, junto a Nacho Buil, las principales novedades en el once del ‘Recre’.

El Jumilla, además de la novedad de Seedorf, también tiene las recientes incorporaciones de Leilei Gao (quien llega del Cornellá) y Marco Valero (procedente del Valencia Mestalla). Tras el empate sin goles de la primera vuelta, los manchegos han conseguido encontrar buenas sensaciones en la competición y tienen en Carlos Álvarez, Óscar Rico y Ming Yang a sus jugadores más destacados.

La victoria para el filial es obligatoria. El peligro del descenso está ahora mismo a sólo cuatro puntos. El equipo necesita recobrar sensaciones y cortar la racha.