El 'Recre' tiene prohibido volver a tropezar

El cambio de día y hora realizado por el club, para que no coincida en la jornada dominical con el primer equipo, puede facilitar la asistencia de público a unas gradas de la Ciudad Deportiva que en los últimos partidos del filial han visto como ha disminuido su aforo. La necesidad de victoria es máxima para los rojiblancos.

En el partido de la primera vuelta los extremeños se impusieron por la mínima (1-0) gracias a un gol de Selfa a tres minutos para finalizar. Dada la situación, el ganar el choque ya no es sólo importante, por lo que hacerlo por más de un gol resulta importante dado lo apretado que está la zona baja.

Los jóvenes rojiblancos, por su parte, atraviesan una trágica racha donde sólo han sumado cuatro puntos de 33 posibles, lo que les ha abocado a la zona baja, después de llegar a ser líderes en el primer tercio de calendario. Las bajas siguen azotando a un equipo que nada tiene que ver con el de la primera parte de la temporada, pero que para hoy recupera a los citados con el primer equipo la pasada semana Lejárraga y Juancho ; además de al sancionado Garrido , quien se ha asentado en el eje de la zaga. Espínola y Paco Torres no podrán estar hoy por lesiones, además de los de larga duración Eliseo y Antonio Marín, quienes desde el club se confirmó que se perderán el resto de la temporada.

Porque el Villanovense no conoce la victoria lejos de su estadio , pese a que la temporada pasada disputó con la base de la actual plantilla la zona alta y logró acceder a la Copa del Rey, donde en la presente temporada fue eliminado por el Sevilla tras rascarle un 0-0 en la ida disputada en Extremadura.

Sin conocer la victoria en 2019, el Recreativo Granada afronta esta tarde la que puede ser su última bala para no caer a los puestos de descenso a falta de nueve jornadas para que acabe la competición en el Grupo IV de Segunda B. Los de Pedro Morilla reciben a un rival directo por la salvación que ahora mismo sí tiene el agua al cuello, debido, sobre todo, a ser uno de los peores conjuntos como visitante de la categoría.

Pedro Morilla: "Tenemos una final ante un equipo histórico de la categoría"

El técnico del filial rojiblanco no evitó tildar el partido de hoy frente al Villanovense como “final”, debido a las necesidades que ambos equipos afrontan al ocupar posición de descenso los extremeños y un sólo punto por encima el Recreativo. Además, aprovechó para definir como “un equipo histórico de la categoría” a su rival de hoy. “Son un equipo que explota muy bien el juego directo, y mantienen el bloque que el año pasado les metió en Copa del Rey”, matizó. Sobre su equipo, Morilla afirmó que mantienen “la esperanza y la fe”, ya que indicó que sus jugadores “siempre compiten”. “Nos está sobrando ansiedad y desaparecerá ganando. Eso nos hará respirar y que el equipo desarrolle mejor su talento”, reconoció. Por último, no escondió que no espera por lesiones en lo que queda de temporada a Eliseo y Antonio Marín, a los que desea “poder dedicar los tres puntos porque se lo merecen”.