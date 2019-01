El Recreativo Granada quiere cortar su racha en Murcia

Después de ganar en la primera vuelta en Cartagonova y en la Nueva Condomina, el Recreativo Granada trata de buscar este medio día los tres puntos en el viejo estadio de la capital murciana. Y todo pese a que los de Pedro Morilla pasan por la peor racha de la temporada, después de encajar cuatro derrotas consecutivas (Linense, Recreativo, Don Benito y Cartagena).

La reacción es casi obligatoria para un filial que ya ha perdido parte del colchón de puntos sumado en una notable primera vuelta de campeonato. Con la mala dinámica, el ‘Recre’ ha quedado a cuatro puntos del puesto de promoción de descenso y a cinco del descenso directo a Tercera División, algo de lo que no se quiere ni hablar en la Ciudad Deportiva. Sin perder el objetivo de la formación de futbolistas, de cara a reforzar cuando se necesite el primer equipo, la ilusión de luchar por la zona de honor se ha ido perdiendo con el paso de las jornadas.

Pese a ello, el último encuentro disputado en casa frente al Cartagena ha devuelto parte de la ilusión en el vestuario. El resultado no fue positivo (0-2), pero también es cierto que el equipo recuperó parte de la solidez defensiva y la competitividad durante cerca de 80 minutos, hasta que llegaron los dos goles del rival, el primer de ellos a balón parado.

Además, Morilla ya tiene recuperados a prácticamente todos los jugadores de su plantilla, después de cerrar un final de 2018 con la enfermería repleta. El único futbolista descartado para viajar a Murcia es Isi, quien sigue adelante con la recuperación de su lesión del pie. Ontiveros ya jugó en la última jornada y se disputa un puesto en la delantera junto a Rubén Sánchez, Caio y Adri Rivas. Además, la llegada de los fichajes de invierno del primer equipo (Bernardo y Dani Ojeda) les abre la puerta del filial a Juancho y a Neva.

Situación complicada

La cara negativa la sufre Martin Hongla, quien parece descartado (quizás por deseo propio) de la dinámica del segundo equipo y parece más cercano a abandonar definitivamente la disciplina rojiblanca. Tras un verano en el que pareció más cerca de marcharse que de quedarse ante la falta de oportunidades en la Liga 1|2|3, desde el club se le terminó por convencer para liderar el segundo equipo, con el fin de tratar de gustar a Diego Martínez para el primer equipo. La falta de oportunidades, basadas con razón en su falta de regularidad en el Recreativo, le harían ser un claro favorito para hacer las maletas en el presente mercado invernal. En los dos partidos de 2019 no ha entrado en las convocatorias de Morilla.

El técnico no ha facilitado lista de convocados, por lo que podría haber alguna sorpresa en el once inicial. Tras recuperar el sistema 1-5-3-2 la pasada semana en casa, seguro que el sistema no se moverá lejos de la Ciudad Deportiva, pero quizás algunas piezas importantes sí.

El UCAM Murcia, por su parte, pasa por su mejor racha de la temporada, al menos como local, ya que encadena seis victorias consecutivas en La Condomina, siendo, junto al Osasuna, el mejor equipo local con mejor racha de todas las competiciones nacionales. Munitis ha conseguido formar un grupo sólido que acumula cinco jornadas sin conocer la derrota y que ya está a sólo un punto del liderato.

Debutante

La primera parte del mercado invernal ya ha dejado un refuerzo en el conjunto universitario: Jean Jules, centrocampista que podría debutar hoy frente al Recreativo. Procedente del Albacete, el medio camerunés llega cedido hasta el mes de junio para otorgar mayor músculo a los murcianos. El objetivo no es otro que seguir creciendo a lo largo de la segunda vuelta de la temporada para intentar luchar por el camino corto del ascenso (ser líderes) y llegar bien de forma al mes de mayo, que será definitivo.

Isi Ros (máximo anotador con cinco goles), Luis Fernández, Onwu o Titi lideran a un equipo cada vez más fuerte, que también cuenta en sus filas con un ex del Granada CF en la última época de los nazaríes en Segunda B: Juanjo Collantes. El extremo es un fijo para Munitis y una de las principales amenazas que el ‘Recre’ tendrá hoy en el apartado defensivo.