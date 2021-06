El proyecto rojiblanco que nadie conoce

Ocho de junio. El Granada CF no tiene entrenador de manera oficial. A la espera de poder cerrar definitivamente la contratación de Robert Moreno, el principal candidato al banquillo rojiblanco tal y como avanzó el diario Superdeporte, el ‘oscurantismo’ que reina en la entidad nazarí comienza a preocupar a los aficionados rojiblancos.

Todo comenzó allá por pasado el 15 de septiembre cuando el Granada CF fijó la celebración de su Junta General Extraordinaria de Accionistas. El orden del día de aquella cita, en principio, iba a ser un mero trámite. Lo más destacado era el cese como miembro del Consejo de Administración de Yisong Chen por Dña. Juan Yang, personas que prácticamente nadie ha conocido en la ciudad. Pero, para sorpresa de todos, el que era presidente del Consejo, Jiang Lizhang, dejó de serlo y pasó a ser “presidente honorario”. Una manera elegante de relegarlo del máximo cargo. Su sustituto fue Rentao Yi, presidente de Wuhan DDMC Football Club Management Co., Ltd.

El cambio

Casi nueve meses han pasado y todo lo que, en aquel momento funcionaba, ya apenas existe en la entidad. Rentao Yi ni siquiera se ha presentado ante la afición. Vale que vive el China, las restricciones con motivo del Covid-19 y demás, pero a día de hoy hacer una rueda de prensa telemática y, al menos, que los seguidores conozcan algo del, en teoría, verdadero dueño del Granada CF, no vendría mal. Es evidente que no está obligado, que es una empresa más pero el fútbol tiene unas connotaciones que lo hacen distinto a cualquier otro negocio porque se juega con los sentimientos de unos aficionados que cada año hacen un esfuerzo para apoyar al club de sus amores.

Sin Monterrubio, Fran Sánchez y Diego Martínez, no quedará casi nada de la estructura de la última temporada

Pues no, a Rentao nadie lo conoce aún. Aquí se quedó como empleado Antonio Fernández Monterrubio quien, hasta su destitución, ejerció básicamente como presidente. Pero la cuota de poder que fue adquiriendo Sophia Yang, consejera de la entidad, provocó que poco a poco el gestor sevillano fuera relegado hasta que se concretó su marcha. Más allá de los resultados deportivos, que son innegables, al menos de vez en cuando se ofreció cierta transparencia que, a día de hoy, brilla por su ausencia.

Se nombró a Patricia Rodríguez como consejera y, salvo algún acto oficial como la inauguración de la exposición del 90 Aniversario o la típica entrevista en televisión previa a los partidos, no ha convocado ni una rueda de prensa oficial para dar a conocer el proyecto del club o, simplemente, presentarse. Ni siquiera estuvo presencialmente en la despedida de Diego Martínez, aunque sí habló brevemente de manera telemática.

Poca ilusión

De las tres patas de la mesa sobre la que se asentaba el proyecto, a la espera de la marcha de Fran Sánchez, no quedará nada. De disfrutar de la mejor temporada de la historia con un grupo de trabajo que ha tenido continuidad, es más que probable que en la campaña 2021-2022 no quede ni rastro. Tabla rasa. La realidad es que los nuevos gestores no están sabiendo ilusionar a la afición ni mantener esa chispa ahora que parece que se podría volver a los estadios en la próxima temporada.

Dudas

Sin entrenador a un mes aproximadamente de dar inicio los entrenamientos; sin fichajes; sin concretar qué va a ocurrir con la dirección deportiva; qué se va a hacer con el filial tras estar un escalón más bajo con respecto al fútbol profesional al no lograr entrar en la Primera RFEF y sin campaña de abonados para el nuevo curso. Esa es la situación actual a día de hoy. Es cierto que el plantel cuenta en la actualidad con 19 futbolistas si se incluye a Neyder Lozano, más los dos cedidos (Azeez y Antoñín) que habrá que ver qué ocurre con ellos. Pero habrá que hacer fichajes y aunque el verano será largo, y más con una Eurocopa de por medio, saber ilusionar a los más fieles cuando no hay actividad deportiva no parece que sea el principal valor de los actuales rectores de la nonagenaria entidad.

Habrá que tener paciencia, un año más, porque todo el mundo es consciente que repetir los logros de las dos últimas campañas no será nada fácil. Y con tanto cambio en la estructura, menos aún. Pero a veces, el fútbol es impredecible.